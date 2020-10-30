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Ünlü şarkıcı Leann Rimes çırılçıplak soyundu: Bunu yaparken utanmam çünkü...

30.10.2020 14:12 | Son Güncelleme:
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Ünlü şarkıcı Leann Rimes çırılçıplak soyundu: Bunu yaparken utanmam çünkü...

ABD'nin en ünlü country müzik şarkıcılarından biri olan Leann Rimes tüm vücudunu saran sedef hastalığını göstermek için farkındalık yaratmak adına soyundu.

Leann Rimes, tüm cildini kaplayan beyaz pullar ve kırmızı lekelerle verdiği mücadelesini çıplak pozlarıyla dünyaya gösterdi.

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Bir tarlada dizlerinin üzerinde poz veren Leann'ın tüm sırtının ve bacaklarının arkasının bu yaralarla kaplandığı görüldü.

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Rimes, bu fotoğrafları paylaşmasındaki amacını ise "Birçok insanın ne yaşadığına ses vermek istiyorum. Sedef hastalığının ne olduğunu utanmadan herkesin görmesini istiyorum" diyerek özetledi.

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LEANN RİMES KİMDİR?

Tam adı Margaret LeAnn Rimes olan 28 Ağustos 1982 Jackson, Missisippi doğumlu ABD'nin en ünlü country müzik şarkıcılarındandır.

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Şarkı söylemeye 3 yaşında başlamış ve şimdiye değin 37 milyonun üstünde albüm satmıştır. Ve kariyeri boyunca sayısız ödülün sahibi olmuştur.

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