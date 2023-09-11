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  4. Ünlü şarkıcı Nükhet Duru'dan şok eden itiraf! "Orkestra şefinden dayak yerdik"

Ünlü şarkıcı Nükhet Duru'dan şok eden itiraf! "Orkestra şefinden dayak yerdik"

11.09.2023 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü ses sanatçısı Nükhet Duru, İpek Tuzcuoğlu'nun sunumu ile gerçekleşen Hayatıma Dokunanlar programının konuğu oldu. "Orkestra şefinden dayak yerdik" diyen ünlü şarkıcının çarpıcı itirafları sosyal medyada gündem oldu.

Türk müziğinin usta sanatçılarından Nükhet Duru, İpek Tuzcuoğlu’nun YouTube’da yayınlanan Hayatıma Dokunanlar programına katıldı. İpek Tuzcuoğlu'nun sorularına yanıt veren Nükhet Duru kendi dönemine ait bir itirafıyla şaşırttı.

"ORKESTRA ŞEFİNDEN DAYAK YERDİK"

Müzik sektörü hakkında konuşan Nükhet Duru, “Nerede duysanız tanıyacağınız sesler kalmadı. Saçlar, kıyafetler, davranışlar aynı. Sesler de zaten stüdyo marifetiyle düzenlenmiş. Ben başladığım dönem öyle küçük bir detone olsun veya ritmin dışında kalmak olsun dayak yerdik biz orkestra şefinden” ifadelerine yer verdi.

nükhet duruu

"HİÇBİR ŞEY HAKİKİ DEĞİL"

İpek Tuzcuoğlu'nun, "Günümüzde anlamlı sözler ve ritimler kalmamasını neye bağlıyorsun?" sorusuna cevap veren Nükhet Duru, "Teknolojiye çok yapıştık. Doğru kullanmıyoruz. İyi şarkı çıkmama nedeni o güzel aşklar yok. 'Sevmeden sevişmeler dönemi' diyorum ben. Bu tabii şarkının ve hayali geliştirecek olayların varlığını yok ediyor. Sadece müziğin matematiksel gerçeği kalıyor. Ben takılmadım öyle bir şeye. Hiçbir şey hakiki değil” şeklinde konuştu.

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