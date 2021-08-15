MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Kültür Sanat
  4. Ünlü şarkıcı Tony Bennett’ten veda kararı

Ünlü şarkıcı Tony Bennett’ten veda kararı

15.08.2021 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müzik dünyasının yaşayan efsanesi Tony Bennett, artık konser vermeyeceğini açıkladı.

Ünlü şarkıcı Tony Bennett’ten veda kararı

95 yaşındaki müzisyen Tony Bennett, veda kararı aldı… 80 yılı aşkın bir süredir sahneye çıkarak performans sergileyen ünlü müzisyenin sağlık sorunları sebebiyle artık konser veremeyeceği açıklandı.

SPL5209413_001

Açıklamayı Bennett’in oğlu ve menajeri Danny Bennett yaptı. Geçen hafta, Lady Gaga ile New York’ta sahneye çıkan Bennett’in son konserinin bu olduğuna dikkat çeken oğlu, “Artık başka konser olmayacak. Bizim için çok zor bir karardı çünkü halen sahneye çıkıp performans sergileyebiliyor fakat doktorların kesin uyarısı geldi” dedi.

SPL5242707_001
Bu yılın başında Bennett’e 2016 yılında Alzheimer teşhisi konduğu ortaya çıkmıştı. Bennett hastalığına rağmen beş yıldır sahnelerde konser vermeyi sürdürürken, turneye çıkmanın kendisini yorduğu belirtildi. Bennett’in oğlu, “Sorun şarkı söylemesinde değil, seyahat etmesinde. Çok yoruluyor. Onun mesela sahnede düşmesini istemeyiz. Onun şarkı söyleyemeyecek olmasından endişe etmiyoruz. Onun fiziksel durumundan endişe ediyoruz” dedi.

spl1354920_001

SPL5179810_008

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eğitimiyle hayran bıraktı! Elendiği soru sosyal medyada olay oldu Eğitimiyle hayran bıraktı! Elendiği soru sosyal medyada olay oldu
PARTNER Ünlü oyuncudan ağızları açık bırakan bekaret itirafı! Ünlü oyuncudan ağızları açık bırakan bekaret itirafı!
Ferhat Göçer, Sabahattin Ali’nin hayatını şarkılarıyla anlattı Ferhat Göçer, Sabahattin Ali’nin hayatını şarkılarıyla anlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Afganistan'dan son durum! Taliban başkent Kabil'e girdi

Afganistan'dan son durum! Taliban başkent Kabil'e girdi

Meteoroloji'den sarı ve turuncu uyarı!

Meteoroloji'den sarı ve turuncu uyarı!

8 sene önce cinsiyet değiştirmişti! Son hali inanılmaz

8 sene önce cinsiyet değiştirmişti! Son hali inanılmaz

Türkiye ve Yunanistan arasında "ayin" gerilimi! Ülkeye alınmadı

Türkiye ve Yunanistan arasında "ayin" gerilimi! Ülkeye alınmadı

Eğitimiyle hayran bıraktı! Elendiği soru sosyal medyada olay oldu

Eğitimiyle hayran bıraktı! Elendiği soru sosyal medyada olay oldu

Askerden firar etti, 'Vatansız' belgesi verildi! Bütün kapılar yüzüne kapandı

Askerden firar etti, 'Vatansız' belgesi verildi! Bütün kapılar yüzüne kapandı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kalça estetiği yaptırmıştı! Bikinisiyle poz verdi

Kalça estetiği yaptırmıştı! Bikinisiyle poz verdi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Fikrini değiştirdi! Arka Sokaklar’a geri dönüyor

Fikrini değiştirdi! Arka Sokaklar’a geri dönüyor

Eski gelin adayının süper minili pozuna beğeni yağdı

Eski gelin adayının süper minili pozuna beğeni yağdı

Karnını görenler şoke oldu

Karnını görenler şoke oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.