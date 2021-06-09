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Ünlü şarkıcı ve oyuncuları aşı yaptırmaya başladı! Merve Özbey, Bengü, Gülşen ve Hazar Ergüçlü aşı paylaşımları!

09.06.2021 21:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekiplerinin aşılanmaya başlayacağını duyurmasının ardından pek çok ünlü isim soluğu hastanelerde aldı. Merve Özbey, Bengü, Gülşen ve Hazar Ergüçlü aşılarını yaptırdı

Ünlü şarkıcı ve oyuncuları aşı yaptırmaya başladı! Merve Özbey, Bengü, Gülşen ve Hazar Ergüçlü aşı paylaşımları!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekiplerinin aşı olmaya başlayabileceğini duyurmasının ardından ünlü isimler peş peşe randevu alarak aşı yaptırmaya başladı. Koronavirüs aşısı yaptıran Merve Özbey, Bengü, Gülşen ve Hazar Ergüçlü Instagram'dan aşı paylaşımları yaptı.

Oyuncu Hazar Ergüçlü aşı yaptırdıktan sonra çekilen fotoğrafını "Aşılandım" notuyla paylaştı.

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HAMİLE OLAN BENGÜ İLK DOZ AŞISINI YAPTIRDI

İkinci kez anne olmaya hazırlanan şarkıcı Bengü, "Sağlık Bakanlığı'mızın aşı programında müzisyenlerin de aşılanmaya başlamasıyla birlikte, bugün ben de aşımı oldum. Öncelikle, müzisyen dostlarımın, sektörümüzün ve tabii ki tüm halkımızın aşısına kavuşması dileğimle... Umarım uzun zamandır büyük zorluklarla ayakta kalmaya çalışan sanat, etkinlik ve müzik sektörü de tez zamanda eski günlerine kavuşur. Sahnesine, müziğine ve dinleyicisine aşık olan bizler de bir an önce ait olduğumuz yere; sahnelerimize dönebiliriz. Aşı sırasının bana gelmesiyle bir ikinci mutluluk sebebim de şu an 18 haftalık gebe oluşum. Bu konuda çok soru aldığım için de çok kıymetli hekimlerimize danışarak edindiğim bilgilerimi sizlerle paylaşmak isterim. Herkes gibi biz gebelerin de aşılanması çok önemli. Özellikle üçüncü ay bittikten sonra koronavirüs aşılarından herhangi birini güvenle yaptırabiliriz. Gebelikte bağışıklık sistemimiz de biraz baskılandığı için aşı olmak çok daha önemli hale gelmektedir. Vücudumuzda oluşan antikorlar bebeğimize de geçeceği için bebeklerimiz de doğduklarında koronavirüse karşı doğal bağışıklık kazanmış olacaklar. Aşı ile hem kendimizi hem de bebeklerimizi korumuş olacağız. Devletimize, Sağlık Bakanlığı'mıza, ve tüm sağlık çalışanlarına sonsuz sevgiler ve teşekkürler. Oğluma ve bana şifa olsun inşallah." dedi.

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"SİSTEM ÇOK İYİ İŞLİYOR"

Müzisyen Merve Özbey ise, "Şükür aşı olabildim... Storylerde de söylemiştim ama buradan da paylaşmış olayım. Bunca zamandır canla başla çalısan sağlık personelimize (inanılmaz güler yüzlüler),Sağlık Bakanlığı çalışanlarımıza ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çok teşekkürler. Sistem çok iyi ilerliyor. Dilerim bekleyen herkes bir an önce aşıya kavuşuruz." şekli"nde konuştu.
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Ünlü şarkıcı Gülşen, "Devlet aşı gruplandırmasıyla müzisyen kimliğimin bana sunduğu imkanlar çerçevesinde bugün aşımı oldum. Darısı tüm çalışma arkadaşlarımızın, tüm halkımızın ve aslında bütün dünyanın başına... Umarım ışık görünmüştür ve bu zor günler artık bitmek üzeredir." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bengü Merve Özbey Hazar Ergüçlü koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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