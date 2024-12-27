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  4. Ünlü şarkıcı Yaşar İpek'in kardeşi evinde ölü bulunmuştu! Kardeşine son vedası yürekleri sızlattı! Güçlükle ayakta durdu...

Ünlü şarkıcı Yaşar İpek'in kardeşi evinde ölü bulunmuştu! Kardeşine son vedası yürekleri sızlattı! Güçlükle ayakta durdu...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
27.12.2024 08:32
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Ünlü şarkıcı Yaşar İpek ve Eylem İpek Şafak'ın kardeşi muhabir Işık İpek son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede ağabeyi Yaşar İpek ile kardeşi Eylem İpek, taziyeleri kabul ederken, ayakta durmakta zorlandı. Ünlü isimlerin kardeşlerine son vedası adeta yürekleri sızlattı.

Ünlü şarkıcı Yaşar İpek'in kardeşi evinde ölü bulunmuştu! Kardeşine son vedası yürekleri sızlattı! Güçlükle ayakta durdu...

Yaşar İpek ve Eylem İpek Şafak'ın kardeşi muhabir Işık İpek 42 yaşında hayatını kaybetti. Evinde ölü bulunan Işık İpek'in hayatını kalp krizi nedeniyle kaybettiği öğrenildi.

Işık İpek, son yolculuğuna uğurlandı. Ailesi, mesai arkadaşları ve sanat dünyasından ünlü isimlerin katıldığı cenazede gözyaşlarına boğulan Yaşar İpek ile kardeşi Eylem İpek taziyeleri kabul ederken ayakta durmakta zorlandı.

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Yaşar İpek'in zor anlarında annesini yeni kaybeden Mahsun Kırmızıgül vardı. Kırmızıgül, Yaşar İpek'i bir an olsun yalnız bırakmadı.

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ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

Işık İpek’i son yolculuğuna uğurlamaya gelenler arasında Mahsun Kırmızıgül, Bengü, Demet Özdemir, Merve Özbey, Derya Uluğ, Elif Buse Doğan gibi tanınmış simalar yer aldı. Genç muhabir, ikindi sonrası kılınan cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Işık İpek’ten haber alamayan ailesi ve iş arkadaşları geçtiğimiz salı günü Etiler’deki dairesini çilingirle açtırmış ve basın mensubunun cansız bedenini bulmuştu.

Anahtar Kelimeler:
Yaşar İpek
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