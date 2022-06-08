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  4. Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık süper mini şortuyla poz verdi

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık süper mini şortuyla poz verdi

08.06.2022 22:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seslendirdiği şarkılarla müzik kariyerinde hızla yükselen Zeynep Bastık, son zamanların popüler isimlerinden biri oldu. Ünlü şarkıcı Instagram pozlarıyla magazin dünyasında adından söz ettirmeye devam ediyor.

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık süper mini şortuyla poz verdi

Son zamanların revaçta isimlerinden biri Zeynep Bastık, hem sosyal medyada hem de özel hayatında oldukça aktif. Uslanmıyor bu, Mod, Felaket gibi parçaları seslendiren Bastık, mini şortlu pozunu takipçileriyle paylaştı.

MİNİ ŞORTLU POZUNU PAYLAŞTI

Saçlarını bir süredir kısa kullanan Zeynep Bastık, ayna pozuyla büyüledi.

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık süper mini şortuyla poz verdi

Bastık, süper mini şortlu ayna pozunu Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştı.

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık süper mini şortuyla poz verdi

28 yaşındaki Zeynep Bastık, şarkıcılık kariyerinin yanı sıra cesur pozlarıyla da adından söz ettiriyor.

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık süper mini şortuyla poz verdi

Zeynep Bastık'ın pozları sosyal medyada on binlerce beğeni alıyor.

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık süper mini şortuyla poz verdi

Bastık, rapçi Ezhel'in "Felaket" adlı şarkısına yaptığı cover ile müzik piyasasında tanındı.

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık süper mini şortuyla poz verdi

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık süper mini şortuyla poz verdi

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Zeynep Bastık
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