Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık süper mini şortuyla poz verdi

Son zamanların revaçta isimlerinden biri Zeynep Bastık, hem sosyal medyada hem de özel hayatında oldukça aktif. Uslanmıyor bu, Mod, Felaket gibi parçaları seslendiren Bastık, mini şortlu pozunu takipçileriyle paylaştı.

MİNİ ŞORTLU POZUNU PAYLAŞTI

Saçlarını bir süredir kısa kullanan Zeynep Bastık, ayna pozuyla büyüledi.

Bastık, süper mini şortlu ayna pozunu Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştı.

28 yaşındaki Zeynep Bastık, şarkıcılık kariyerinin yanı sıra cesur pozlarıyla da adından söz ettiriyor.

Zeynep Bastık'ın pozları sosyal medyada on binlerce beğeni alıyor.

Bastık, rapçi Ezhel'in "Felaket" adlı şarkısına yaptığı cover ile müzik piyasasında tanındı.





