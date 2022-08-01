MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'tan yatak odası pozu!

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'tan yatak odası pozu!

01.08.2022 19:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Popüler parçalara yaptığı cover işleriyle tanınan Zeynep Bastık, ürettiği içeriklerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Sesi ve performansı ile dikkat çeken şarkıcı, yatak odasından poz verdi.

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'tan yatak odası pozu!

Zeynep Bastık, müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Tolga Akış ile geçtiğimiz yıl evlenen şarkıcı, boşanma kararı almasıyla bir süre konuşuldu.

YATAK ODASI POZU VERDİ

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'ın sosyal medyada 2.2 milyon takipçisi bulunuyor.

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'tan yatak odası pozu!

İddialı pozlarıyla gündeme gelen Bastık, bu pozlara bir yenisini daha ekledi.

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'tan yatak odası pozu!

Bastık, yatak odası pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'tan yatak odası pozu!

Zeynep Bastık, Felaket parçasına yaptığı cover ile tanındı.

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'tan yatak odası pozu!

Müzik kariyerinin yanı sıra reklam projeleriyle de adından söz ettirdi.

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'tan yatak odası pozu!

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'tan yatak odası pozu!

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'tan yatak odası pozu!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adanalı’nın Maria’sı son haliyle görenleri büyülüyor! İşte güzel oyuncu Zeynep Koltuk’un şimdiki haliAdanalı’nın Maria’sı son haliyle görenleri büyülüyor! İşte güzel oyuncu Zeynep Koltuk’un şimdiki hali
Acun Ilıcalı kızıyla poz verdi! Şeyma Subaşı bakın ne yaptıAcun Ilıcalı kızıyla poz verdi! Şeyma Subaşı bakın ne yaptı
Babası hayatını kaybetti! Dostları ve eşi yanındaydıBabası hayatını kaybetti! Dostları ve eşi yanındaydı
Anahtar Kelimeler:
Zeynep Bastık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

CHP'nin adayını canlı yayında açıkladı: Adayımız Bay Kemal

CHP'nin adayını canlı yayında açıkladı: Adayımız Bay Kemal

ÖTV düzenlemesi sonrası büyük düşüş

ÖTV düzenlemesi sonrası büyük düşüş

CHP'nin çağrısı düştü, Kılıçdaroğlu'ndan çok sert açıklama geldi

CHP'nin çağrısı düştü, Kılıçdaroğlu'ndan çok sert açıklama geldi

Tuncer Çiftçi yıllar sonra yeniden gündem oldu

Tuncer Çiftçi yıllar sonra yeniden gündem oldu

Kiev maçının acısını çok fena çıkardı! Jorge Jesus'tan tarihi hamle

Kiev maçının acısını çok fena çıkardı! Jorge Jesus'tan tarihi hamle

Kemal Sunal'ın çocukları savcılığa koştu! "Türkiye yüzünüze tükürür"

Kemal Sunal'ın çocukları savcılığa koştu! "Türkiye yüzünüze tükürür"

İlginizi Çekebilir

Herkes aşk yaşadıklarını konuşuyordu! Gerçek ortaya çıktı

Herkes aşk yaşadıklarını konuşuyordu! Gerçek ortaya çıktı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Yakın tarihe işaret etti! Kehanetleri tüyler ürpertti

Yakın tarihe işaret etti! Kehanetleri tüyler ürpertti

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.