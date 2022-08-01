Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'tan yatak odası pozu!

Zeynep Bastık, müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Tolga Akış ile geçtiğimiz yıl evlenen şarkıcı, boşanma kararı almasıyla bir süre konuşuldu.

YATAK ODASI POZU VERDİ

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'ın sosyal medyada 2.2 milyon takipçisi bulunuyor.

İddialı pozlarıyla gündeme gelen Bastık, bu pozlara bir yenisini daha ekledi.

Bastık, yatak odası pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Zeynep Bastık, Felaket parçasına yaptığı cover ile tanındı.

Müzik kariyerinin yanı sıra reklam projeleriyle de adından söz ettirdi.





