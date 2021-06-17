Ünlü şarkıcıdan inanılmaz ABD başarısı! Göksel'in sesi New York'u da büyüledi

Ünlü şarkıcı Göksel, 1990'ların sonundan beri ikonik şarkıları ve eşsiz sesi ile dinleyicilerin gönlüne taht kurdu. Pop şarkıcısı olsa da birbirinden rock tınıları içeren ve 1970'li yılların şarkılarını tekrar seslendirdiği albümleriyle çok farklı denemeler de yaptı. Sonuç olarak, 24 senedir kendisini yenilemeyi başararak zirvede yer alan bir sanatçı ortaya çıktı. Pek göz önünde olmamasına rağmen, son 1-2 yıldır Spotify ve YouTube'un yıl sonu listelerine göre en çok dinlenen Türk şarkıcılar arasında yer alan Göksel, dinleyicilerin gönlündeki yerini kaybetmediğini gösterdi. Son şarkısı "Çölde Bi' Vaha" da yine en çok dinlenen şarkılar arasında yerini aldı. Öyle ki, New York meydanlarında bile Göksel'in sesi yankılanmaya başladı.

Dünya yıldızları arasında

Sevilen müzik platformu Spotify, dünyadaki kadın şarkıcılar için özel olarak hazırladığı ve özenle seçtiği "Equal" listesine Göksel'i de dahil etti. "Equal" listesini New York'un ve dünyanın en ünlü meydanlarından Times Meydanı'nda yayınlayan Spotify, Göksel'i de herkesin duymasını sağladı.