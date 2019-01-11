Ünlü şarkıcıdan şaşırtan hareket! Sahnede özür diledi

Japonya birkaç hafta önce ünlü şarkıcı Maho Yamaguchi’nin evinin önünde iki erkeğin saldırısına uğramasını konuşuyor… Japonya’daki Niigata’da bulunan evine girmek isterken iki adamın saldırısına uğrayan 23 yaşındaki Maho daha sonra ekip arkadaşlarını ve menajerini, “Açık adresini ve kişisel detaylarını vermekle” suçlamıştı.

Saldırı sırasında iki adamın Maho’nun ağzını kapadığı ifade edilirken, olay sonrasında başarılı şarkıcı adamlardan şikayetçi oldu. Kısa süre içinde yakalanan iki adam, “Biz Maho’nun hayranıyız. Onunla konuşmak için böyle bir girişimde bulunduk. Kötü bir niyetimiz yoktu” açıklamasını yaptı. İki adam bu açıklama sonrasında serbest bırakılırken Maho ile menajerleri ve ekip arkadaşları arasındaki kriz büyüdü.

Bir video yayınlayan Maho, menajerlerinin ve ekip arkadaşlarının kişisel bilgilerini sızdırdığını söyledi. Konuyla ilgili olarak menajerlerinin kendisine destek olmadığını dile getiren Maho, ekip arkadaşlarıyla da arasının kötü olduğunu söyledi. Fakat menajerleri Maho’nun iddiasını yalanladı. Yapılan açıklamada, “Bizim bu olayla bir ilgimiz yoktur” mesajı verildi.

Fakat ne olduysa dün gerçekleşen NGT48 konserinde oldu… NGT48 konseri sırasında seyircilerin karşısına çıkan Maho, “Son zamanlarda performansım iyi değildi. Üstelik yaşanan saldırı sonrasında kamuoyuna yaptığım açıklamalar yüzünden çok mutsuzum ve üzgünüm” dedi. Maho bu açıklamanın ardından seyircilerin karşısında eğilerek özür diledi.