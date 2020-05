Ünlü şeften İtalya’ya "ayakkabı ile evlere girmeyin" çağrısı

Korona virüs nedeniyle Türkiye’de bulunan evinden çıkmadığını söyleyen Ünlü İtalyan Yemek Şefi Giovanni Terraccıano, salgın nedeniyle zor süreçler geçiren ülkesindeki insanlara ise evlere ayakkabılar ile girilmemesi için çağrıda bulundu.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde (MTÜ) korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu’nda görevli akademisyen ve öğrencilere yönelik olarak üniversitenin Uzaktan Eğitim Sistemi üzerinden MTÜ Gastronomi Toplantısı düzenlendi.

Online olarak gerçekleştirilen toplantıya, MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Suat Kuluşaklı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Toplantıya uzaktan erişim ile bağlanan ünlü İtalyan Şef Giovanni Terraccıano katılarak tecrübelerini ve önerilerini paylaştı.

Toplantının açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasında vatandaşların evde yemek yaparak, marketlere gerekmediği sürece gitmeyerek evde olanları değerlendirerek geçirdiğini söyledi.

Evlere ayakkabı ile girmeyin

Ünlü şef Terraccıano, korona virüs salgını nedeniyle zor süreçler geçiren ülkesi İtalya’ya çağrıda bulunarak, Türkler gibi evlere ayakkabısız girilmesini istedi. Evlere ayakkabı ile girme geleneğinin ülkesinde pandemi sürecinde de devam ettiğini kaydeden Şef Giovanni Terraccıano, " İtalya’da evlere ayakkabı ile giriliyor ve halen bu gelenekten vazgeçilmiyor. Türkiye’de bu böyle değil. Türkiye’nin bu konuda avantajı daha fazla. Türkiye’de eve girerken ayakkabılarımızı çıkartarak giriyoruz” dedi.

Mutfakta korona virüs tedbirleri

Terracciano, mutfaklarda korona virüse karşı alınacak tedbirlerle ilgili ise "Özellikle işlenmiş gıdalardan uzak duracağız ve mevsimine göre besleneceğiz. Çünkü mevsimin sebzelerini yemeliyiz bu dönem de. Çok fazla et tüketmemeliyiz. Bu dönem de sebze tüketelim. Hafta bir yada iki kez et yiyelim. Ama sebze tüketmekte fayda var. Özellikle sebzelerin günlük alımını öneriyorum. Sebzeleri aynı gün tüketmekte fayda var. Bu dönemde evde olanlara önerim alışverişlerini taze yapıp, taze tüketmeleridir. Buzdolabından çıkartılan sebze ve meyveler karbonat veya sirke ile yıkanmalı" ifadelerini kullandı.

"Yöresel ve bölgesel tatları denemekten kaçmayın”

İtalyan şef zaman zaman Türkçe konuşarak, bulgurdan yapılmış Risotto ile evde makarna yapımının tariflerini de paylaştı. Salgının bitmesinin ardından Malatya’ya gelmek istediğini anlatan ünlü şef, bir yemek yarışmasında jüri üyesi olan Şef Danilo Zanna ile yakın arkadaş olduklarını ve onunla birlikte Malatya’ya gelebileceklerini de kaydetti.

İtalyan şef, Turizm ve Otel İşletmeciliği öğrencilerine tecrübelerini arttırmak için yeni deneyimler kazanması gerektiğini belirterek, üst seviyeye gelebilmeleri içinde sabırla çalışmaları gerektiğini kaydetti. Her zaman en iyisini yapmaları için gereken tüm çabanın gösterilmesini de isteyen şef Terraccıano, yöresel yemekleri ve tatları denemekten kaçınılmaması gerektiğini kaydetti.