Ünlü solistin ilk vukuatı değil: Bu kez THY uçağında olay çıktı! 'Ayaklarını çek' kavgası arbedeye dönüştü

Türkiye'de bulunan pop grubu Blue'nun solisti Lee Ryan ile yolcular arasında tartışma çıktı. Tartışmanın Ryan'ın ayaklarını öndeki koltuğa dayamasından kaynaklandığını öne sürüldü. Tartışmaya grup üyeleri de katıldı, arbede meydana geldi. Birbirlerinden şikayetçi olan taraflar karakola götürüldü. Ryan arbedede yaralandığını öne sürüp doktor istedi.

'AYAKLARINI KOLTUĞUMDAN ÇEK' TARTIŞMASI

Edinilen bilgiye göre dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, İngiliz Blue Grubunun solisti Lee Ryan, THY'nin Trabzon-İstanbul uçağında ayaklarını öndeki koltuğa dayadı. Önde oturan yolcu bu hareketten rahatsız olunca Lee Ryan’ın ayaklarını koltuktan çekmesini istedi. Ryan ayaklarını çekmeyince tartışma çıktı.

GRUBUN ÜYELERİ DE DAHİL OLDU, TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Tartışmaya Blue Grubunun diğer üyeleri de katıldı. Taraflar arasındaki tartışma uçaktan inerken de devam etti. Merdivende arbede yaşandı.Arbede sırasında bacağından yaralandığını iddia eden Ryan, doktor talep etti. İstanbul Havalimanı polisi, tarafların şikayetçi olması üzerine yolcuları karakola götürdü. İfade veren yolcular karakoldan ayrıldı.

İLK VUKUATI DEĞİL

Ünlü şarkıcı Lee Ryan British Airways uçuşunda da sorun yaşamıştı. Kendisine alkol servisi yapmayı reddeden kabin ekibine kötü davrandığı iddia edilen Ryan, London City Havalimanı'nda tutuklandıktan 12 saat sonra serbest bırakılmıştı.

(DHA-İHA)

