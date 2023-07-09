MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ünlü solistin ilk vukuatı değil: Bu kez THY uçağında olay çıktı! 'Ayaklarını çek' kavgası arbedeye dönüştü

Ünlü solistin ilk vukuatı değil: Bu kez THY uçağında olay çıktı! 'Ayaklarını çek' kavgası arbedeye dönüştü

09.07.2023 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce de alkol servisi yapmayı reddeden kabin personeline muamelesiyle gündeme gelen, İngiliz Blue grubunun solisti Lee Ryan bu kez THY uçağında yolcularla tartıştı. Grubun diğer üyelerinin de dahil olduğu tartışma büyüdü ve uçaktan inerlerken de sürdü. Merdivende yaşanan arbede sonrası Ryan yaralandığını öne sürdü. Yolcular karakolda ifade verdi.

Türkiye'de bulunan pop grubu Blue'nun solisti Lee Ryan ile yolcular arasında tartışma çıktı. Tartışmanın Ryan'ın ayaklarını öndeki koltuğa dayamasından kaynaklandığını öne sürüldü. Tartışmaya grup üyeleri de katıldı, arbede meydana geldi. Birbirlerinden şikayetçi olan taraflar karakola götürüldü. Ryan arbedede yaralandığını öne sürüp doktor istedi.

'AYAKLARINI KOLTUĞUMDAN ÇEK' TARTIŞMASI

Edinilen bilgiye göre dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, İngiliz Blue Grubunun solisti Lee Ryan, THY'nin Trabzon-İstanbul uçağında ayaklarını öndeki koltuğa dayadı. Önde oturan yolcu bu hareketten rahatsız olunca Lee Ryan’ın ayaklarını koltuktan çekmesini istedi. Ryan ayaklarını çekmeyince tartışma çıktı.

3242

GRUBUN ÜYELERİ DE DAHİL OLDU, TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Tartışmaya Blue Grubunun diğer üyeleri de katıldı. Taraflar arasındaki tartışma uçaktan inerken de devam etti. Merdivende arbede yaşandı.Arbede sırasında bacağından yaralandığını iddia eden Ryan, doktor talep etti. İstanbul Havalimanı polisi, tarafların şikayetçi olması üzerine yolcuları karakola götürdü. İfade veren yolcular karakoldan ayrıldı.

İLK VUKUATI DEĞİL

Ünlü şarkıcı Lee Ryan British Airways uçuşunda da sorun yaşamıştı. Kendisine alkol servisi yapmayı reddeden kabin ekibine kötü davrandığı iddia edilen Ryan, London City Havalimanı'nda tutuklandıktan 12 saat sonra serbest bırakılmıştı.

(DHA-İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bölüm başı kazancı şoke etti! İstanbul'a dönmek için şartı...Bölüm başı kazancı şoke etti! İstanbul'a dönmek için şartı...
Anahtar Kelimeler:
uçak blue thy uçağı ele istedi aktan

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Günün Videosu

Özkan Uğur'un gözyaşlarına hakim olamadığı anlar yeniden gündem oldu
Özkan Uğur'un gözyaşlarına hakim olamadığı anlar yeniden gündem oldu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bikini altının ipleri kayaya takılıp çözüldü! Zor anlar yaşadı

Bikini altının ipleri kayaya takılıp çözüldü! Zor anlar yaşadı

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Köyü çıplaklar bastı! Köylü canından bezip evlerini terk etti

Köyü çıplaklar bastı! Köylü canından bezip evlerini terk etti

Şehir efsanesi değilmiş! Penis ve burun boyutları arasında...

Şehir efsanesi değilmiş! Penis ve burun boyutları arasında...

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.