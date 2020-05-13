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Ünlü sörfçü Alana Blanchard isyan etti

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 13.05.2020 18:08 | Son Güncelleme

Amerikalı profesyonel sörfçü ve model Alana Blanchard, Olimpiyat Oyunlarının iptal olmasına tepki gösterdi.

Ünlü sörfçü Alana Blanchard isyan etti

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Tokyo'daki Olimpiyat Oyunlarına sörf sporu eklemişti. Ancak koronavirüs nedeniyle bu yıl Olimpiyat Oyunları olmayacak.

İSYAN ETTİ!

30 yaşında profesyonel sörf ve aynı zamanda modellik yapan Alana Blanchard bu karara isyan etti. Uzun zamandır bu olimpiyatlara hazırlandığını belirten Blanchard, alınan bu karardan sonra çok üzüldüğünü açıkladı. Antrenmanlarına hala devam ettiğini açıklayan Blanchard, umudunu hiçbir zaman yitirmeyeceğini açıkladı.

alanablanchardsurfing

"SON OLİMPİYATIM OLABİLİRDİ"

Yaşının ilerlediğini belirten Alana Blanchard, "Bu olimpiyat benim için belki de son katılacağım büyük turnuva olabilirdi. Eğer iptal olursa hayallerimden vazgeçmiş olacağım. Bu da beni çok üzüyor." ifadelerini kullandı.

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