Ünlü sörfçü Alana Blanchard isyan etti

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Tokyo'daki Olimpiyat Oyunlarına sörf sporu eklemişti. Ancak koronavirüs nedeniyle bu yıl Olimpiyat Oyunları olmayacak.
30 yaşında profesyonel sörf ve aynı zamanda modellik yapan Alana Blanchard bu karara isyan etti. Uzun zamandır bu olimpiyatlara hazırlandığını belirten Blanchard, alınan bu karardan sonra çok üzüldüğünü açıkladı. Antrenmanlarına hala devam ettiğini açıklayan Blanchard, umudunu hiçbir zaman yitirmeyeceğini açıkladı.
Yaşının ilerlediğini belirten Alana Blanchard, "Bu olimpiyat benim için belki de son katılacağım büyük turnuva olabilirdi. Eğer iptal olursa hayallerimden vazgeçmiş olacağım. Bu da beni çok üzüyor." ifadelerini kullandı.
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