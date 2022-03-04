MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ünlü spiker Nazlı Çelik kızıyla fotoğraf paylaştı! "Maşallah annesinin ikizi mi?"

Ünlü spiker Nazlı Çelik kızıyla fotoğraf paylaştı! "Maşallah annesinin ikizi mi?"

04.03.2022 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların tanınan simalarından olan ünlü haber spikeri Nazlı Çelik, kızı Kayra Öztarhan ile verdiği pozları aktif olarak kullandığı Instagram hesabından paylaştı. Binlerce beğeni alan o pozları görenler, kızı ile annesini ikiz sandı.

Ünlü spiker Nazlı Çelik kızıyla fotoğraf paylaştı! "Maşallah annesinin ikizi mi?"

Yılların sunucusu Nazlı Kaya, Instagram'ı da aktif olarak kullanıyor. Nazlı Çelik'in, 1999 yılında dünyaevine girdiği ve 2012 yılında boşanma kararı aldığı ilk eşi Burak Öztarhan'dan Kayra Öztarhan adında bir kız çocuğu bulunuyor. Kızı Kayra ile sosyal medyada zaman zaman paylaşım yapan Nazlı Çelik'e takipçileri, "Maşallah annesinin ikizi mi?" tarzında yorum yaptı.

NAZLI ÇELİK KIZI İLE POZUNU PAYLAŞTI! GÖRENLER İKİZ SANDI

Ünlü, ödüllü haber spikeri Nazlı Çelik, 2008 doğumlu 14 yaşındaki kızı Kayra ile pozunu paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni alan o poz aynı zamanda yorum yağmuruna tutuldu.

Ünlü spiker Nazlı Çelik kızıyla fotoğraf paylaştı!

Fotoğrafı görenler anne-kızı ikiz sandı. Fotoğrafa, "Maşallah annesinin ikizi mi?", "Maşallah ne kadar büyümüş Kayra", "Allah nazarlardan saklasın" tarzında yorumlar geldi.

Ünlü spiker Nazlı Çelik kızıyla fotoğraf paylaştı!

Kızı Kayra ile zaman zaman paylaşım yapan Çelik, kızı ile geçtiğimiz aylarda Londra'da verdiği poza 32 bin beğeni gelmişti.

Ünlü spiker Nazlı Çelik kızıyla fotoğraf paylaştı!

Nazlı Çelik 2. evliliğini Serdar Bilgili ile 2015'te yaptı. Ancak evlilik uzun sürmedi, ikili aynı yıl boşanma kararı aldı.

Ünlü spiker Nazlı Çelik kızıyla fotoğraf paylaştı!

44 yaşındaki Nazlı Çelik Star TV ne NTV'de birçok haber programının sunuculuğunu üstlendi.

Ünlü spiker Nazlı Çelik kızıyla fotoğraf paylaştı!

Başarılı sunucu Çelik, 40. Altın Kelebek Ödülleri, 41. Magnum Altın Kelebek Ödülleri, 3. Altın Palmiye Ödülleri başta olmak üzere sunuculuk alanında birçok ödülün sahibi oldu.

Ünlü spiker Nazlı Çelik kızıyla fotoğraf paylaştı!

Ünlü spiker Nazlı Çelik kızıyla fotoğraf paylaştı!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hazal Kaya kimdir, aslen nereli ve eşi kim?Hazal Kaya kimdir, aslen nereli ve eşi kim?
Mum ışığında göğüs dekolteli poz verdi! ''Nerede organik Buket?''Mum ışığında göğüs dekolteli poz verdi! ''Nerede organik Buket?''
'Bergen' yasağı! Canlı yayında ağlayıp isyan etti'Bergen' yasağı! Canlı yayında ağlayıp isyan etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Putin'den tüm dünyaya "normalleşme" çağrısı

Putin'den tüm dünyaya "normalleşme" çağrısı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Daha kötü günler bizi bekliyor

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Daha kötü günler bizi bekliyor

Bir kent ateş altında: Askeri desteğe ihtiyacımız var

Bir kent ateş altında: Askeri desteğe ihtiyacımız var

Nükleer patlamaya dayanıklı: 24 saat hazır bekliyor

Nükleer patlamaya dayanıklı: 24 saat hazır bekliyor

Benzin ve motorine yeni zam

Benzin ve motorine yeni zam

Vatandaşa önemli uyarı! E-Devlet'e girip mutlaka güncelleyin

Vatandaşa önemli uyarı! E-Devlet'e girip mutlaka güncelleyin

İlginizi Çekebilir

Rus işgaline çıplak protesto! Göğüs uçlarındaki yazıyla anlattı

Rus işgaline çıplak protesto! Göğüs uçlarındaki yazıyla anlattı

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Kızına sevgili aramak için reklam ilanı verdi! "Kızımla çık"

Kızına sevgili aramak için reklam ilanı verdi! "Kızımla çık"

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.