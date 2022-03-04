Ünlü spiker Nazlı Çelik kızıyla fotoğraf paylaştı! "Maşallah annesinin ikizi mi?"

Yılların sunucusu Nazlı Kaya, Instagram'ı da aktif olarak kullanıyor. Nazlı Çelik'in, 1999 yılında dünyaevine girdiği ve 2012 yılında boşanma kararı aldığı ilk eşi Burak Öztarhan'dan Kayra Öztarhan adında bir kız çocuğu bulunuyor. Kızı Kayra ile sosyal medyada zaman zaman paylaşım yapan Nazlı Çelik'e takipçileri, "Maşallah annesinin ikizi mi?" tarzında yorum yaptı.

NAZLI ÇELİK KIZI İLE POZUNU PAYLAŞTI! GÖRENLER İKİZ SANDI

Ünlü, ödüllü haber spikeri Nazlı Çelik, 2008 doğumlu 14 yaşındaki kızı Kayra ile pozunu paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni alan o poz aynı zamanda yorum yağmuruna tutuldu.

Fotoğrafı görenler anne-kızı ikiz sandı. Fotoğrafa, "Maşallah annesinin ikizi mi?", "Maşallah ne kadar büyümüş Kayra", "Allah nazarlardan saklasın" tarzında yorumlar geldi.

Kızı Kayra ile zaman zaman paylaşım yapan Çelik, kızı ile geçtiğimiz aylarda Londra'da verdiği poza 32 bin beğeni gelmişti.

Nazlı Çelik 2. evliliğini Serdar Bilgili ile 2015'te yaptı. Ancak evlilik uzun sürmedi, ikili aynı yıl boşanma kararı aldı.

44 yaşındaki Nazlı Çelik Star TV ne NTV'de birçok haber programının sunuculuğunu üstlendi.

Başarılı sunucu Çelik, 40. Altın Kelebek Ödülleri, 41. Magnum Altın Kelebek Ödülleri, 3. Altın Palmiye Ödülleri başta olmak üzere sunuculuk alanında birçok ödülün sahibi oldu.





