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Ünlü spiker Özlem Sarıkaya Yurt hayatını kaybetti

17.05.2022 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir meme kanseriyle mücadele eden, NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt'tan acı haber geldi. 39 yaşındaki ünlü spiker Özlem Sarıkaya Yurt, yaşamını yitirdi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da başsağlığı mesajı paylaştı.

Ünlü spiker Özlem Sarıkaya Yurt hayatını kaybetti

2009 yılında Avrupa Gazeteciler Derneği tarafından en iyi sabah haberi sunucusu seçilen NTV’nin beğenilen ekran yüzü Özlem Sarıkaya Yurt hayatını kaybetti.

özlem sarıkaya

39 yaşındaki Yurt, meme kanseriyle mücadele ediyordu. Ünlü ekran yüzü 2013 yılında anne olmuştu.

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ALTUN'DAN TAZİYE MESAJI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise sosyal medya hesabından, Özlem Sarıkaya Yurt ile ilgili taziye mesajı paylaştı. Altun "NTV haber spikeri Özlem Sarıkaya Yurt’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet; ailesine, dostlarına ve kurumuna başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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ÖZLEM SARIKAYA YURT KİMDİR?

Özlem Sarıkaya, 21 Mart 1983’te İstanbul’da doğdu. Eğitimini İstanbul’da tamamlayan isim, İstanbul Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünü birincilikle bitirdi.

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özlem sarıkaya

İlk olarak Habertürk’te ekranlara merhaba diyen isim, 4 yıllık macerasının ardından 2010 yılında NTV’ye transfer olmuştu.

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