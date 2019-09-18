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Ünlü sporcu hakkında iğrenç iddia: Yüzüme gaz çıkardı!

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DÜNYA  | 18.09.2019 10:44 | Son Güncelleme

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Pittsburgh şehrinde bölge doktoru olan Dr. Victor Prisk, Amerikan Futbolu oyuncusu Antonio Brown'a dava açtı. İddialar bununla da sınırlı değil. Genç oyuncunun evine resim yapması için işe aldığı bir kadına da cinsel istismar uyguladığı öne sürüldü.

Ünlü sporcu hakkında iğrenç iddia: Yüzüme gaz çıkardı!

Dr. Victor Prisk, Brown’ın kendisine ödenmemiş ücretlerle 11 bin 500 dolar borcu olduğunu iddia ederek Pennsylvania’da bir dava açtı.

İddiası sadece bununla da kalmadı. Dr. Prisk, Brown'un muayene sırasında defalarca yüzüne gaz çıkararak güldüğünü, ayrıca o üç saat de geç geldiğini aktardı.

Dr. Prisk, Brown’ın faturalarını ödeyemediği için “düşüncesiz” şöhretinden dolayı imza atmakta dikkatli olduğunu söyledi .

TMZ, 2018'in ağustos ayında, Prisk'in, vücut yağını test ederken Brown'ın gaz çıkardığı ve güldüğünün duyulduğu videosunu da ele geçirdi.

Prisk yaptığı açıklamada, 'Ben bir doktorum ve bu adam yüzüme karşı gazını çıkarıyor' dedi.

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İddialardan bir başkası da Brown'un 2017 yılında Pittsburgh'da bir kadına cinsel istismar uyguladığı yönünde...

İlk suçlama, oyuncunun Oakland Raiders'tan ayrılıp New England Patriots ile sözleşme imzalanmasından saatler sonra gerçekleşti.

Eski antrenörü, Brown'a karşı cinsel saldırı ve tecavüz suçlamasıyla dava açmıştı.

Şimdi de gelen haberlerde oyuncunun Pittsburgh'daki evindeki duvara resim çizmek için Brown tarafından işe alındığını iddia eden isimsiz bir kadının hikayesi anlatılıyor.

Habere göre, kadın diz üstü çöküp resim yaparken bir anda arkasında ayakta duran Brown'un elinde havluyla genital organını tuttuğunu gördüğünü belirtti.

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Pensilvanya gaz çıkarmak Victor Prisk doktor

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