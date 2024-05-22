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Ünlü sunucu Cansu Canan Özgen'in 3 yaşındaki oğlunu bakıcısı sokak ortasında dövdü! Komşuları ihbar etti...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
22.05.2024 10:16
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Ünlü sunucu Cansu Canan Özgen'in 3 yaşındaki oğlu bakıcısı tarafından darp edildi. Parkta yaşanan korkunç olayı gören komşuları ünlü sunucuyu arayarak durumu haber verdi. Olayı duyan Özgen ve eşi, yabancı uyruklu bakıcıdan şikâyetçi oldu.

Ünlü sunucu Cansu Canan Özgen'in 3 yaşındaki oğlunu bakıcısı sokak ortasında dövdü! Komşuları ihbar etti...

Ünlü sunucu Cansu Canan Özgen'in 3 yaşındaki oğlunun bakıcısı tarafından dövüldüğü ortaya çıktı. İddialara göre geçtiğimiz temmuz ayında bakıcısının gözetiminde parkta oynayan 3 yaşındaki Ali E.'nin darp edildiğini gören komşuları ünlü sunucuyu arayarak haber verdi.

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'PİSLİĞİ AĞZINA GÖTÜRMESİN DİYE...'

Durumu öğrenen eski basketbolcu baba Erden Eryüz ve eşi Cansu Canan Özgen hemen karakola koştu ve yabancı uyruklu bakıcıdan şikayetçi oldu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Bakıcı, ifadesinde aynı zamanda hemşire olduğunu ve çocuğun köpek pisliğini ağzına götürdüğünü, bunun üzerine eline vurduğunu söyledi. Savcılık, bakıcı hakkında "basit yaralama" suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Uktamoy M. hemşire olduğu için çocuğun zararlı bir madde yutması sonrası sağlık sorunu yaşamaması için böyle bir şey yaptığını dile getirdi. Yabancu uyruklu bakıcı çocuğun yüzüne tokat atmadığını eliyle yanağını açmak için ağzını sıkıştırdığını ifade etti.

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ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Baba Erden Eryüz ifadesinde bakıcının 6 aydır yanlarında olduğunu ifade ederek, bakıcılarının oğlunu parka götürdükten sonra eve geldiğini, komşularının bakıcısının kendisini arayarak Uktamoy M.'nin çocuklarına tokat atıp darp ettiğini söyleyerek şikayetçi oldu.

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1 YIL HAPSİ İSTENDİ

Günaydın'dan Armağan Yılmaz'ın haberine göre; olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Hazırlanan iddianame sonrası İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.

İddianamede şüphelinin üzerine atılı suçu işlediği, dava açmak için yeterli delilin oluştuğu kaydedildi. Şüpheli hakkında "Basit Yaralama" suçundan 1 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Şüpheli, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
Bakıcı Cansu Canan Özgen
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