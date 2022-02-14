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  4. Ünlü sunucu Dilay Korkmaz Faruk Sabancı ile dudak dudağa pozunu paylaştı!

Ünlü sunucu Dilay Korkmaz Faruk Sabancı ile dudak dudağa pozunu paylaştı!

14.02.2022 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarının sevilen programı Magazin D'de sunuculuk yapan Dilay Korkmaz, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Bir süredir Faruk Sabancı ile birlikte Dilay Korkmaz, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı.

Ünlü sunucu Dilay Korkmaz Faruk Sabancı ile dudak dudağa pozunu paylaştı!

Uzun bir süre Magazin D programının sunuculuğunu yapan Dilay Korkmaz, DJ Faruk Sabancı ile dudak dudağa pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Korkmaz, aşk pozuna ''Seni çok seviyorum'' notunu düştü.

Ünlü sunucu Dilay Korkmaz Faruk Sabancı ile dudak dudağa pozunu paylaştı!

2010 yılında katıldığı Miss Turkey'den 4. olarak ayrılan Dilay Korkmaz, bir süredir Sakıp Sabancı'nın yeğeni Mehmet Sabancı'nın oğlu olan Faruk Sabancı ile birlikte.

Ünlü sunucu Dilay Korkmaz Faruk Sabancı ile dudak dudağa pozunu paylaştı!

Çin'de düzenlenen uluslararası bir güzellik yarışmasında 80 aday arasından ilk 15'e giren Dilay Korkmaz, Acun Ilıcalı'nın sunuculuk teklifiyle hayatının değiştiğini anlatmıştı.

Ünlü sunucu Dilay Korkmaz Faruk Sabancı ile dudak dudağa pozunu paylaştı!

Dilay Korkmaz'ın sevgilisi Faruk Sabancı, geçmişte obezlikle mücadele ediyordu. Sabancı, mide küçültme ameliyatı sonrası 1 yılda 100 kilo verdi.

Ünlü sunucu Dilay Korkmaz Faruk Sabancı ile dudak dudağa pozunu paylaştı!

Faruk Sabancı, Sabancı ailesinin diğer erkeklerinden farklı olarak DJ'likle uğraşıyor.

Ünlü sunucu Dilay Korkmaz Faruk Sabancı ile dudak dudağa pozunu paylaştı!


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