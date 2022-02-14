Ünlü sunucu Dilay Korkmaz Faruk Sabancı ile dudak dudağa pozunu paylaştı!

Uzun bir süre Magazin D programının sunuculuğunu yapan Dilay Korkmaz, DJ Faruk Sabancı ile dudak dudağa pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Korkmaz, aşk pozuna ''Seni çok seviyorum'' notunu düştü.

2010 yılında katıldığı Miss Turkey'den 4. olarak ayrılan Dilay Korkmaz, bir süredir Sakıp Sabancı'nın yeğeni Mehmet Sabancı'nın oğlu olan Faruk Sabancı ile birlikte.

Çin'de düzenlenen uluslararası bir güzellik yarışmasında 80 aday arasından ilk 15'e giren Dilay Korkmaz, Acun Ilıcalı'nın sunuculuk teklifiyle hayatının değiştiğini anlatmıştı.

Dilay Korkmaz'ın sevgilisi Faruk Sabancı, geçmişte obezlikle mücadele ediyordu. Sabancı, mide küçültme ameliyatı sonrası 1 yılda 100 kilo verdi.

Faruk Sabancı, Sabancı ailesinin diğer erkeklerinden farklı olarak DJ'likle uğraşıyor.



