Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu iddialı dekoltesiyle büyüledi! Birce Akalay ile bir araya geldi: "Güçlü kadınların hastasıyım"

Ünlü spiker Hande Sarıoğlu, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz dönemde külotlu çoraplarını bir izleyicisine hediye etme kararı alan isim, 34. yaşı için paylaştığı kalça dansı videosuyla beğeni toplamıştı.

HANDE SARIOĞLU İDDİALI DEKOLTESİYLE BÜYÜLEDİ

Geçtiğimiz günlerde Çırağan Sarayı'nda çekildiği fotoğrafı takipçileriyle paylaşan ünlü spiker, paylaşımına "Sakin ol şampiyon, evdeyim" notunu eklemişti.

Takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum alan ünlü sunucu, bu kez bir lansmana katıldı ve Birce Akalay ile bir araya geldi.

"GÜÇLÜ KADINLARIN HASTASIYIM"

Siyah üstüyle poz veren Sarıoğlu, Birce Akalay'ın da yer aldığı paylaşımına "

Güçlü kadınların hastasıyım" notunu düştü.

İşte Hande Sarıoğlu'nun çok konuşulan bazı fotoğrafları...



