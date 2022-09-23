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  4. Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu iddialı dekoltesiyle büyüledi! Birce Akalay ile bir araya geldi: "Güçlü kadınların hastasıyım"

Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu iddialı dekoltesiyle büyüledi! Birce Akalay ile bir araya geldi: "Güçlü kadınların hastasıyım"

23.09.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Sarıoğlu son olarak geçtiğimiz aylarda takipçilerinden gelen ilginç istekleri paylaşmış ve çoraplarını takipçilerine hediye ederek şaşırtmıştı. Günlük yaşamından kesitler paylaşmayı ihmal etmeyen ünlü isim bu kez Birce Akalay ile bir araya geldi.

Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu iddialı dekoltesiyle büyüledi! Birce Akalay ile bir araya geldi: "Güçlü kadınların hastasıyım"

Ünlü spiker Hande Sarıoğlu, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz dönemde külotlu çoraplarını bir izleyicisine hediye etme kararı alan isim, 34. yaşı için paylaştığı kalça dansı videosuyla beğeni toplamıştı.

HANDE SARIOĞLU İDDİALI DEKOLTESİYLE BÜYÜLEDİ

Geçtiğimiz günlerde Çırağan Sarayı'nda çekildiği fotoğrafı takipçileriyle paylaşan ünlü spiker, paylaşımına "Sakin ol şampiyon, evdeyim" notunu eklemişti.

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Takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum alan ünlü sunucu, bu kez bir lansmana katıldı ve Birce Akalay ile bir araya geldi.

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"GÜÇLÜ KADINLARIN HASTASIYIM"

Siyah üstüyle poz veren Sarıoğlu, Birce Akalay'ın da yer aldığı paylaşımına "
Güçlü kadınların hastasıyım" notunu düştü.

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İşte Hande Sarıoğlu'nun çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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