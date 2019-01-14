MAGAZİN

Ünlü sunucu Kerimcan'ı yerden yere vurdu! 'Vicdanın rahat mı?'

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.01.2019 10:41 | Son Güncelleme

'2. Sayfa' programının sunucuları Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Salt, annesini kaybeden Hande Erçel hakkında "Bazlama suratlı" diye kötü yorum yapan Kerimcan Durmaz'a canlı yayında sitem etti.

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programının sunucuları Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Salt, bugün yayınlanan canlı yayında Hande Erçel hakkında 'Bazlama suratlı' diyen Kerimcan Durmaz'a "Vicdanın rahat mı?" diyerek sitem etti.

CANLI YAYINDA SİTEM ETTİLER

Programa başlarken Hande Erçel'in hayatını kaybeden annesinin cenaze görüntülerini izleyen sunucular, Erçel hakkında sosyal medyada olumsuz yorum yapan kişilere canlı yayında isyan etti. Salt, Erçel için 'Bazlama surat' diyen Kerimcan'ı sert bir dille eleştirdi.

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"VİCDANIN RAHAT MI?"

Programının sunucusu Gülşen Yüksel Salt, şu sözlerle Kerimcan ve diğer kötü yorum yapanlara sitem etti: "Şimdi bu kızın canını acıtmak için dalga geçenler, demediğini bırakmayanların içi rahat mı merak ediyorum. Hastane odasında yaşam müdahalesi veren bir anneyi kızıyla yaralamayan çalışanların vicdanı rahat mı? O anne hastalığını yenmeye çalışırken diğer yandan da kızına kalkan olmaya çalıştı.

TAKİPÇİ KAZANMAK İÇİN NELER YAZDINIZ"

Ama siz biraz daha tık almak ve takipçi sayınızı artırmak için Hande ile ilgili öyle şeyler yazdınız ki 'Bazlama surat' dediniz 'Bıktım bu bazlamadan' dediniz. Ne hastalığı en hastaya dikkate aldınız. Kanser hastası insanın morale ihtiyacı vardı ama siz dikkate almadınız. Şimdi bütün samimiyetsizliğinizle Hande'ye baş sağlığı dilediniz."

"KUSACAĞIM ARTIK BU BAZLAMADAN"

Sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz ile sosyal medya fenomeni Burak Altındağ, kişisel hesaplarından oyuncu hande Erçel ile alay etmiş. Durmaz, Altındağ'ın bir fotoğrafına "Ay gerçekten kusacağım artık bu bazlamadan" yorumunu yapmıştı.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
ulan duyanda kendileri dunyayı kurtarıyor sanacak azıcık fazla ızlenebılmek için sizin yapmadıgınız yok
kerimcan dan vicdan olsaydı o sözleri yazmazdi
nonoşşşşşşş
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