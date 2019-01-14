Ünlü sunucu Kerimcan'ı yerden yere vurdu! 'Vicdanın rahat mı?'

Programının sunucusu Gülşen Yüksel Salt, şu sözlerle Kerimcan ve diğer kötü yorum yapanlara sitem etti: "Şimdi bu kızın canını acıtmak için dalga geçenler, demediğini bırakmayanların içi rahat mı merak ediyorum. Hastane odasında yaşam müdahalesi veren bir anneyi kızıyla yaralamayan çalışanların vicdanı rahat mı? O anne hastalığını yenmeye çalışırken diğer yandan da kızına kalkan olmaya çalıştı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programının sunucuları Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Salt, bugün yayınlanan canlı yayında Hande Erçel hakkında 'Bazlama suratlı' diyen Kerimcan Durmaz'a "Vicdanın rahat mı?" diyerek sitem etti.

Ama siz biraz daha tık almak ve takipçi sayınızı artırmak için Hande ile ilgili öyle şeyler yazdınız ki 'Bazlama surat' dediniz 'Bıktım bu bazlamadan' dediniz. Ne hastalığı en hastaya dikkate aldınız. Kanser hastası insanın morale ihtiyacı vardı ama siz dikkate almadınız. Şimdi bütün samimiyetsizliğinizle Hande'ye baş sağlığı dilediniz."

"KUSACAĞIM ARTIK BU BAZLAMADAN"

Sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz ile sosyal medya fenomeni Burak Altındağ, kişisel hesaplarından oyuncu hande Erçel ile alay etmiş. Durmaz, Altındağ'ın bir fotoğrafına "Ay gerçekten kusacağım artık bu bazlamadan" yorumunu yapmıştı.