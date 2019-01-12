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En acı veda! Hande Erçel'in annesi son yolculuğuna uğurlandı

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.01.2019 16:34 | Son Güncelleme

İstanbul’da bir süredir kanser tedavisi gören oyuncu Hande Erçel’in annesi Aylin Erçel hayatını kaybetti. Yaşam savaşını kaybeden Aylin Erçel için Zincirlikuyu Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Ünlü oyuncu Hande Erçel’in kanser tedavisi gören annesi Aylin Erçel hayatını kaybetti. Annesinin ölümüyle yıkılan Hande Erçel’e sevenleri sosyal medya üzerinden binlerce başsağlığı diledi. Hayatını kaybeden Aylin Erçel için bugün Zincirlikuyu Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

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ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Törende, Hande Erçel taziyeleri kabul ederken ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Annesini kaybeden Hande Erçel’i arkadaşları yalnız bırakmayarak teselli etmeye çalıştı. Aylin Erçel’in cenazesine Murat Dalkılıç, Bestem Su Özdemir, Tolga Sarıtaş, Tolgahan Sayışman, Ahmet Mümtaz Taylan gibi sinema ve dizi oyuncuları katıldı.

Hayatını kaybeden Aylin Erçel için rahmet dileyen Murat Dalkılıç, ’’Allah rahmet eylesin, güzel bir melek göçtü. Allah huzura kavuştursun’’ ifadelerini kullanarak üzüntüsünü dile getirdi.

Zincirlikuyu Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aylin Erçel, Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

Annesinin acı haberiyle sarsılan Hande Erçel hastaneye kaldırıldı!Annesinin acı haberiyle sarsılan Hande Erçel hastaneye kaldırıldı!
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