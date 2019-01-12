Kerimcan Durmaz annesini kaybeden Hande Erçel'e destek oldu

Hande Erçel'in bir süredir kanser tedavisi gören annesi Aylin Erçel dün hayatını kaybetti.Ünlü isimler, oyuncu Hande Erçel'in annesinin ölümünden duydukları üzüntüyü sosyal medya hesaplarından paylaşarak oyuncuya destek oldu.

"ALLAH RAHMET EYLESİN"

Geçtiğimiz aylarda Hande Erçel için "Ay gerçekten kusucam artık bu bazlamadan" diyen Kerimcan Durmaz dataziye mesajı yayınladı. Durmaz, "Allah rahmet eylesin, çok üzüldüm, başın sağolsun" diyerek duyduğu üzüntüyü dile getirdi.