MAGAZİN

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu anne oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.09.2018 21:23 | Son Güncelleme

NTV ekranlarında sunuculuk görevini üstlenen Simge Fıstıkoğlu Tavukçuoğlu anne oldu.

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu anne oldu

Emir Tavukçuoğlu ile Simge Fıstıkoğlu Tavukçuoğlu'nun bugün Acıbadem Hastanesi'nde gerçekleşen doğum sonucunda bir oğlan çocukları dünyaya geldi.

Simge Fıstıkoğlu iki yıldır birlikte olduğu sevgilisi Emir Tavukçuoğlu ile geçen nisan ayında dünya evine girmişti. Ünlü sunucu hamilelik dolayısıyla Temmuz ayı başlarında ekranlara veda etmişti.

Sevinçli haberi Simge Fıstıkoğlu'nun kardeşi Sinem Fıstıkoğlu, "Dünyanın en iyi kardeşi şimdi anne oldu. Maşallah deyin kardeşime, İyi dilekleriniz, her şey için teşekkürler" diyerek Instagram hesabından duyurdu.

Simge Fıstıkoğlu

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Anahtar Kelimeler:
simge fıstıkoğlu Emir Tavukçuoğlu

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