Ünlü sunucunun giydiği deri pantolona eleştiri yağdı!

BBC sunucusu Amanda Harper, “dar deri pantolon” giymesi nedeniyle sosyal medyada eleştirilere maruz kaldıktan sonra kendisine destek olanlara teşekkür etti ve pantolonları giymeye devam edeceğini açıkladı.

YORUMLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

BBC’nin Look North programında haber sunarken siyah deri pantolon giyen Amanda Harper, bazı izleyicilerden “çirkin” ve “uyumsuz” yorumları aldı. Ancak birçok kişi sunucuyu savundu ve “harika görünüyorsun” mesajları paylaştı.

Harper sosyal medyada paylaşım yaparak, “Güzel insanlar, hoş olmayanlardan daha fazla. Pantolonlar yaşamaya devam ediyor. Hatta daha sık giymeyi düşünebilirim” dedi.