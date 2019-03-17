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Ünlü televizyon yıldızı ormanda ölü bulundu

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 17.03.2019 12:37 | Son Güncelleme

İngiltere'nin izlenme rekorları kıran televizyon programı Love Island'ın eski yarışmacısı Mike Thalassitis evinin yakınında ölü bulundu.

Ünlü televizyon yıldızı ormanda ölü bulundu

Mike Thalassitis'in cansız bedeni, Essex'deki evinin yakınındaki ormanlık alanda bulundu. 26 yaşındaki Mike Thalassitis, İngiltere'nin fenomen yarışmasının yüzlerinden biriydi.

Mike Thalassitis eski bir futbolcuydu ve futbol kariyeri bittikten sonra ekranlarda boy göstermeye başlamıştı.

Thalassitis, kısa sürede izleyicinin beğenisini kazanmayı başarmıştı.

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Thalassitis'in ölüm haberini menajeri doğrularken, polis olay hakkında detay vermekten kaçındı.

Genç yıldızın hayranları ise sosyal medyadan Mike'ı andı ve onunla ilgili çeşitli paylaşımlarda bulundu.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Mike Thalassitis'in borçlarıyla başının dertte olduğu ifade edildi.

Bazı medya organlarında Mike Thalassitis'in son zamanlarda çeşitli zorluklar çektiği vurgulandı. Sevgilisinden ayrılmasının da onu kötü etkilediği belirtildi.

Genç TV yıldızının ölüm sebebinin henüz belli olmadığı ve otopsinin ardından kesinlik kazanacağı bildirildi.

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