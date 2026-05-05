Ünlü termos markası toplatılıyor! 3 kişiyi kör etti

Dünyaca tanınan termos markası, ürünlerinde tespit edilen ciddi bir güvenlik riski nedeniyle küresel çapta geri çağırma kararı aldı. Günlük hayatta sıkça kullanılan termos, yiyecek kavanozu ve şişeleri kapsayan bu karar, kullanıcı güvenliği ve sağlık sorunu açısından dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıktı.

Gökçen Kökden

Son dönemde farklı ürün gruplarında ortaya çıkan sağlık ve güvenlik sorunlarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez, geniş kullanıcı kitlesine sahip Thermos markası, yaşanan teknik bir problem nedeniyle milyonlarca ürünün toplatılmasına karar verildi. Gerekçe ise görme kaybına yol açması.

KAPAKLAR ANİDEN FIRLAYABİLİYOR

Geri çağırma süreci, ürün kapaklarının beklenmedik şekilde yerinden fırladığına yönelik şikayetlerin artmasıyla başlatıldı. Yapılan incelemelerde, bu durumun yalnızca basit yaralanmalarla sınırlı kalmadığı, bazı vakalarda ciddi sonuçlara yol açtığı belirlendi. Kapaktan kopan parçaların kullanıcıların yüzüne çarpması sonucu kesik yaralanmalarının yanı sıra kalıcı görme kayıpları da yaşandı.

ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu’nun (CPSC) yayımladığı bilgilere göre, geri çağırma kapsamına toplam 8,2 milyon ürün giriyor. Bunların yaklaşık 5,8 milyonu Stainless King serisi yiyecek kavanozları, 2,3 milyonu ise Sportsman serisi şişelerden oluşuyor. 30 Nisan’da yapılan açıklamada, tüketicilere söz konusu ürünleri derhal kullanmayı bırakmaları yönünde uyarı yapıldı.

SORUN TASARIM HATASINDAN KAYNAKLI

Yetkililer, yaşanan riskin ürünlerde kullanılan tıpa mekanizmasındaki tasarım kusurundan kaynaklandığını belirtiyor. Isıyı koruma ve sızdırmazlık amacıyla geliştirilen bu yapı, özellikle sıcak yiyecek ve içeceklerin uzun süre kapalı kalması durumunda içeride yüksek basınç oluşmasına neden olabiliyor.

Bu basınç, kapağın açılması sırasında tıpanın büyük bir hızla dışarı fırlamasına yol açabiliyor. Günlük kullanımda fark edilmesi zor olan bu durum, kullanıcılar için ciddi bir güvenlik riski oluşturuyor.

KALICI HASAR VAKALARI YAŞANDI

Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre, bugüne kadar en az 27 kişi bu sorun nedeniyle yaralandı. Bu vakalardan bazılarında tıbbi müdahale gerekmesi dikkat çekerken, 3 kullanıcının gözlerine isabet eden parçalar nedeniyle kalıcı görme kaybı yaşadığı bildirildi.

HANGİ ÜRÜNLER GERİ ÇAĞIRILIYOR?

Geri çağrılan ürünlerin Mart 2008 ile Temmuz 2024 tarihleri arasında satıldığı açıklandı. Etkilenen modeller arasında SK3010, SK3000 ve SK3020 kodlu yiyecek kavanozları ile Temmuz 2023 öncesinde üretilen Stainless King serisi ürünler yer alıyor. Kullanıcıların, ürünlerinin alt kısmında yer alan model numaralarını kontrol ederek bu kapsama girip girmediğini belirlemesi gerekiyor.

Yetkililer, söz konusu modellere sahip olanların ürünleri kullanmayı bırakmaları ve iade sürecini başlatmaları gerektiğini vurguluyor.

Thermos markalı ürünler Türkiye’de de yaygın olarak satılıyor ve birçok kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Ancak şu ana kadar Türkiye’deki yetkili dağıtıcılar ya da resmi kurumlar tarafından geri çağırma sürecine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmış değil. Bu durum, Türkiye’deki kullanıcılar açısından belirsizlik yaratıyor.

Uzmanlara göre, termos içerisinde sıcak yiyecek ya da içecek taşınması durumunda kapak açılırken ekstra dikkatli olunması gerekiyor. Özellikle uzun süre kapalı kalan ürünlerde oluşabilecek basınç, kapağın ani şekilde açılmasına neden olabiliyor. Bu durum, basit görünen bir tasarım detayının kullanıcı güvenliği açısından ne kadar kritik olabileceğini ortaya koyuyor.

