Ünlü türkücü Elif Buse Doğan'ın saplantılı hayranıyla başı dertte! Kıyafeti üzerinden adım adım takip etti! Hakim karşısında çıktı...

"Samsak döveci" türküsüyle tanınan Elif Buse Doğan son zamanlarda yükselişe geçen isimlerden biri oldu. Kariyerinde başarılı adımlarla ilerleyen ünlü türkücü bir süredir saplantılı hayranıyla uğraşıyor. Her konserde kendisine gelen çiçek ve sosyal medya hesabına yapılan yorumlar üzerine Murat T, isimli kişinin kendisini takip ettiğini düşünen Doğan, Suudi Arabistan'a gittiğinde de aynı şahıs karşısına çıkınca harekete geçmişti.

Türkiye’ye geldiği gibi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şikayetçi oldu. Ünlü türkücü, savcılığa yapılan şikâyetin devamında Murat T'nin kendisini Ordu, Çankırı ve İstanbul'da verdiği konserlerde sürekli takip ederek en ön sıralardan izlediğini bununla da kalmayarak yakın çevresindeki arkadaşlarıyla irtibat haline girerek kendisiyle görüşmek için konuşmaya çalıştığını belirtmişti.

Şikayetin ardından ifadesi alınan Murat T. türkücüyü takip etmediğini, iddiaların asılsız olduğunu söylemişti. Savcılık sosyal medya paylaşımlarını baz alarak şüpheli hakkında, "Israrlı Takip" suçu kapsamında 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

KIYAFETİ ÜZERİNDEN İŞLETMEYE ULAŞTI!

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Elif Buse Doğan şüphelinin kendisine ulaşmak için her yolu denediğini son olarak satın aldığı kıyafet üzerinden dükkana ulaşarak işletme sahibine, “Bana Elif Buse Doğan'ı bulun o yoksa yakın arkadaşlarını bulun” diyerek işletmeye geldiğini ve söz konusu olay gününe dair kamera görüntüleri olduğunu söyledi.

Doğan, şüpheliyi son olarak ikametine yakın bir pazarı gezerken gördüğünü bunun üzerine de neden takip ettiğini sorduğundaysa rastlantı olduğunu söylediğini ifade etti.