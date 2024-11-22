Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Günün en iyi fırsatı! Kışı sıcacık geçirmenizi sağlayak Columbia polarda %50 indirim
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Günün en iyi fırsatı! Kışı sıcacık geçirmenizi sağlayak Columbia polarda %50 indirim

Günün en iyi fırsatı! Kışı sıcacık geçirmenizi sağlayak Columbia polarda %50 indirim

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Soğuk havalarda kullanabileceğiniz, hafif ve nefes alabilen bir polar mı arıyorsunuz? Columbia Hike Tam Fermuarlı II Erkek Polar Üst, tam size göre! Columbia Hike Tam Fermuarlı II Erkek Polar Üst, hem şıklığı hem de işlevselliğiyle her an yanınızda. Üstelik şu anda Gülümseten Kasım'a özel kısıtlı süre için %50 indirimle satışta!

Kış aylarında soğuktan korunmak ve hareket özgürlüğünden ödün vermek istemeyenler için polar üstler, hem günlük hayatın hem de açık hava aktivitelerinin favori parçalarından biri. Columbia’nın ikonik tasarımlarından Hike Tam Fermuarlı II Erkek Polar Üst, şıklığı ve konforu bir arada sunan yenilikçi bir ürün olarak öne çıkıyor. Modern detayları ve fonksiyonel yapısıyla her mevsimde kullanabileceğiniz polar, soğuk havalarda bile sizi rahat ve güvende hissettirecek şekilde tasarlandı. Bugüne özel indirimli fiyatıyla öne çıkan bu ürüne bir şans vermeye ne dersiniz?

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak için buraya tıklayın.

Gülümseten Kasım indirimlerinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Columbia ürünlerindeki indirimlerin tümü burada.

Columbia Hike Tam Fermuarlı II Erkek Polar Üst

Columbia Hike Tam Fermuarlı II Erkek Polar Üst

%100 polyester malzemeden üretilen Columbia Hike Tam Fermuarlı II Erkek Polar Üst, Omni-Wick teknolojisi sayesinde nemi hızla buharlaştırarak vücudun kuru kalmasını sağlıyor. Fermuarlı el cepleri ve dokuma kaplamalı göğüs cebi, hem fonksiyonel hem de şık bir tasarıma sahip. Mevsim boyunca rahatlık ve koruma sağlamak için tasarlanan polar, hafif yapısıyla oldukça konforlu ve soğuk havalarda da sıcak tutuyor. Hava nasıl olursa olsun, şıklığından ödün vermeden rahat hissetmek isteyenler için Columbia polar üst mükemmel bir tercih!

Ürünü İncele

WEEK_3_LP_750x200

Bu içerik 22 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Teknoloji severlere müjde! Heyecanla beklenen o indirim burada

Teknoloji severlere müjde! Heyecanla beklenen o indirim burada

 Ömür boyu garantili Stanley termoslardaki indirimi kaçırmayın

Ömür boyu garantili Stanley termoslardaki indirimi kaçırmayın

 Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

 BİM'e Philips airfryer geliyor!

BİM'e Philips airfryer geliyor!

 Çok satanlarda bir numara! Stanley'in havalı yemek termosunun fiyatı en dipte

Çok satanlarda bir numara! Stanley'in havalı yemek termosunun fiyatı en dipte

 Şarjlı diş fırçası Gülümseten Kasım'dan alınır!

Şarjlı diş fırçası Gülümseten Kasım'dan alınır!

"Bu fiyata bot mu olur?" dedirtecek! İşte TEMU'dan seçtiğimiz botlar

"Bu fiyata bot mu olur?" dedirtecek! İşte TEMU'dan seçtiğimiz botlar

 Foreo Luna günün fırsat ürünü oldu! Sepette ekstra %15 indirim var

Foreo Luna günün fırsat ürünü oldu! Sepette ekstra %15 indirim var

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
columbia polar
İş birliği İçerikleri
BİM'e Philips airfryer geliyor!

BİM'e Philips airfryer geliyor!

"Bu fiyata bot mu olur?" dedirtecek! İşte TEMU'dan seçtiğimiz botlar

"Bu fiyata bot mu olur?" dedirtecek! İşte TEMU'dan seçtiğimiz botlar

Şarjlı diş fırçası Gülümseten Kasım'dan alınır!

Şarjlı diş fırçası Gülümseten Kasım'dan alınır!

Çok satanlarda bir numara! Stanley'in havalı yemek termosunun fiyatı en dipte

Çok satanlarda bir numara! Stanley'in havalı yemek termosunun fiyatı en dipte

Foreo Luna günün fırsat ürünü oldu! Sepette ekstra %15 indirim var

Foreo Luna günün fırsat ürünü oldu! Sepette ekstra %15 indirim var

Teknoloji severlere müjde! Heyecanla beklenen o indirim burada

Teknoloji severlere müjde! Heyecanla beklenen o indirim burada

Teknoloji severlere müjde! Heyecanla beklenen o indirim burada

Teknoloji severlere müjde! Heyecanla beklenen o indirim burada

Apple'dan Samsung'a akıllı saatlerde Gülümseten Kasım indirimleri

Apple'dan Samsung'a akıllı saatlerde Gülümseten Kasım indirimleri

A101'e Dubai çikolatası geliyor!

A101'e Dubai çikolatası geliyor!

Çok satanlarda bir numara! Benetton Valiz indirime girdi

Çok satanlarda bir numara! Benetton Valiz indirime girdi

TEMU'dan alabileceğiniz bütçe dostu evcil hayvan ürünlerini seçtik

TEMU'dan alabileceğiniz bütçe dostu evcil hayvan ürünlerini seçtik

Sezonun favorisi UGG botta %40 indirim

Sezonun favorisi UGG botta %40 indirim

Sezonun favorisi UGG botta %40 indirim

Sezonun favorisi UGG botta %40 indirim

"Kızımın gözlerindeki mutluluk için değer!" Barbie rüya evi indirimde

"Kızımın gözlerindeki mutluluk için değer!" Barbie rüya evi indirimde

Rahatlığıyla öne çıkıyor, her kombine uyum sağlıyor...

Rahatlığıyla öne çıkıyor, her kombine uyum sağlıyor...

Ömür boyu garantili Stanley termoslardaki indirimi kaçırmayın

Ömür boyu garantili Stanley termoslardaki indirimi kaçırmayın

ŞOK'a Dyson dikey süpürge geliyor!

ŞOK'a Dyson dikey süpürge geliyor!

Sağlığınızı ve bütçenizi koruyun! İşte indirimdeki yemek termosları

Sağlığınızı ve bütçenizi koruyun! İşte indirimdeki yemek termosları

Tümünü Gör
Benzer En Yeniler İçerikleri
BİM'e Philips airfryer geliyor!

BİM'e Philips airfryer geliyor!

"Bu fiyata bot mu olur?" dedirtecek! İşte TEMU'dan seçtiğimiz botlar

"Bu fiyata bot mu olur?" dedirtecek! İşte TEMU'dan seçtiğimiz botlar

Şarjlı diş fırçası Gülümseten Kasım'dan alınır!

Şarjlı diş fırçası Gülümseten Kasım'dan alınır!

Çok satanlarda bir numara! Stanley'in havalı yemek termosunun fiyatı en dipte

Çok satanlarda bir numara! Stanley'in havalı yemek termosunun fiyatı en dipte

Foreo Luna günün fırsat ürünü oldu! Sepette ekstra %15 indirim var

Foreo Luna günün fırsat ürünü oldu! Sepette ekstra %15 indirim var

Teknoloji severlere müjde! Heyecanla beklenen o indirim burada

Teknoloji severlere müjde! Heyecanla beklenen o indirim burada

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Afyon'daki yangında can pazarı! Dehşete düşüren görüntüler: "Annem annem" diyerek içeri atıldı

Afyon'daki yangında can pazarı! Dehşete düşüren görüntüler: "Annem annem" diyerek içeri atıldı

Bakan Kurum: "Hatay'ımızı yeniden tarihin, kültürün, medeniyetin merkezi yapacağız"

Bakan Kurum: "Hatay'ımızı yeniden tarihin, kültürün, medeniyetin merkezi yapacağız"

BİM'e Philips airfryer geliyor! 22 Kasım 2024 BİM Aktüel Kataloğu burada

BİM'e Philips airfryer geliyor!

1 dakikada dev soygun... 15 yıllık emeği olan 90 koyun iki maskeli şahıs tarafından arkalarına alarak çalındı!

1 dakikada dev soygun! 90 taneyi nasıl çalmışlar

18 metrelik lüks yat denizde cayır cayır yandı! İtfaiye ekipleri tam bir saat boyunca yangını söndürmeye çalıştı

18 metrelik lüks yat denizde cayır cayır yandı!

SON DAKİKA | Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında soruşturma başlatıldı... 'Görüntü izletti' iddiaları olay olmuş, yalanlama gelmişti

Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında soruşturma başlatıldı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.