Günün en iyi fırsatı! Kışı sıcacık geçirmenizi sağlayak Columbia polarda %50 indirim

Kış aylarında soğuktan korunmak ve hareket özgürlüğünden ödün vermek istemeyenler için polar üstler, hem günlük hayatın hem de açık hava aktivitelerinin favori parçalarından biri. Columbia’nın ikonik tasarımlarından Hike Tam Fermuarlı II Erkek Polar Üst, şıklığı ve konforu bir arada sunan yenilikçi bir ürün olarak öne çıkıyor. Modern detayları ve fonksiyonel yapısıyla her mevsimde kullanabileceğiniz polar, soğuk havalarda bile sizi rahat ve güvende hissettirecek şekilde tasarlandı. Bugüne özel indirimli fiyatıyla öne çıkan bu ürüne bir şans vermeye ne dersiniz?

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Columbia Hike Tam Fermuarlı II Erkek Polar Üst

%100 polyester malzemeden üretilen Columbia Hike Tam Fermuarlı II Erkek Polar Üst, Omni-Wick teknolojisi sayesinde nemi hızla buharlaştırarak vücudun kuru kalmasını sağlıyor. Fermuarlı el cepleri ve dokuma kaplamalı göğüs cebi, hem fonksiyonel hem de şık bir tasarıma sahip. Mevsim boyunca rahatlık ve koruma sağlamak için tasarlanan polar, hafif yapısıyla oldukça konforlu ve soğuk havalarda da sıcak tutuyor. Hava nasıl olursa olsun, şıklığından ödün vermeden rahat hissetmek isteyenler için Columbia polar üst mükemmel bir tercih!

Bu içerik 22 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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