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Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses AK Parti'ye üye oldu

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HABER  | 20.12.2018 20:27 | Son Güncelleme

İzmir'de yaşayan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, AK Parti'ye resmen üye oldu. Üyelik formunu Narlıdere İlçe Başkanlığı'na teslim eden Tatlıses'in mesleği 'Ses sanatçısı' olarak yer aldı.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses AK Parti'ye üye oldu

24 Haziran'da yapılan milletvekilliği genel seçimlerinde, İzmir 1'inci bölgeden AK Parti milletvekili aday adayı olan İbrahim Tatlıses, aday gösterilmemişti. Seçimlerden önce AK Parti tarafından yapılan temayül yoklaması için teşkilat turu da yapan ve temayül yoklamasına katılan Tatlıses, aday listesine yazılmadı.

MESLEK BÖLÜMÜNE 'SES SANATÇISI' YAZDI

İkametgahı Narlıdere'de bulunan Tatlıses, yerel seçimler öncesi AK Parti'ye üye olmak için resmi başvurusunu yaptı. AK Parti Narlıdere İlçe Başkanlığı'nın üyelik formunu dolduran Tatlıses, 'meslek' bölümüne, 'ses sanatçısı' yazdı.

İbrahim Tatlıses formda 7 çocuğunun bulunduğunu belirtti. Narlıdere İlçe Teşkilatı, Tatlıses'in üyelik başvurusunu kabul etti.

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İbrahim Tatlıses ak parti izmir

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