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  4. Ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in eski mesleğini öğrenenler şoke oldu! Bakın gerçek mesleği neymiş...

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in eski mesleğini öğrenenler şoke oldu! Bakın gerçek mesleği neymiş...

18.05.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer bu hafta Youtube'da Armağan Çağlayan'ın konuğu oldu. Anlattıklarıyla ve hayat hikayesiyle herkesin merak ettiği bir isim haline gelen Mahmut Tuncer'in eski mesleği herkesi şaşkına çevirdi. Bakın Mahmut Tuncer'in eski mesleği neymiş...

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in eski mesleğini öğrenenler şoke oldu! Bakın gerçek mesleği neymiş...

Ünlü isim Armağan Çağlayan'ın bu haftaki Youtube konuğu ünlü türkücü Mahmut Tuncer oldu. Hayat hikayesinin doğruluğu ve nasıl şöhret olduğuyla alakalı samimi açıklamalarda bulunan Mahmut Tuncer, eski mesleğini söylemesiyle herkesi şoke etti.

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ŞÖHRET OLMA HİKAYESİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Armağan Çağlayan'ın programında nasıl isminin tanındığıyla ilgili açıklamalarda bulunan Mahmut Tuncer, herkesi şaşırttı. Tuncer, İbrahim Tatlıses'in en şöhret olduğu dönemde, adı kullanılarak düzenlenen geceye gelmemesi sonrasında sahneye çıkarak şarkı söylediğini ve orada tanınmaya başladığını açıkladı.

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'PARA' İTİRAFI DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü türkücü, geçmiş yıllarda İbrahim Tatlıses'in programında yaşadığı bir isot olayını anlatarak, isot sayesinde Tatlıses'ten 200 mark aldığını açıkladı. Esprili konuşmasıyla güldüren isim, her programa gittiğinde para aldığını da itiraf etti.

"Burada çıkar mı? Bir 20 lira alırım" diyen isim, gittiği programlardaki sunucu ve ekibin kendisinden korktuğunu, bu sebeple para verdiklerini söyledi.

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ESKİ MESLEĞİ ŞOKE ETTİ

Mahmut Tuncer, Urfaspor'da bir dönem futbolcu olduğunu açıkladı. Armağan Çağlayan'ın "Siz Urfaspor'da mı oynuyordunuz?" sorusuna yanıt veren Tuncer, "Evet sporcuydum ben. Genç milli kadrosunda da yer aldım." cevabıyla büyük şaşkınlık yarattı.

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Armağan Çağlayan ise bunun üzerine, "Bunu hiç bilmiyordum ben" dedi. Mahmut Tuncer ise, "Bak işte beni tanımayınca bilmiyorsunuz" ifadesiyle dikkat çekti.

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Armağan Çağlayan Mahmut Tuncer
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