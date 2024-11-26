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  4. 19 gündür entübeydi! Ankaralı Turgut'un kızının o sözleri olay oldu! İsyan edip paylaştı...

19 gündür entübeydi! Ankaralı Turgut'un kızının o sözleri olay oldu! İsyan edip paylaştı...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
26.11.2024 11:43
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Ankara'da kanser tedavisi gören ve bir süredir entübe olan Ankaralı Turgut'un kızı Eylem Boran, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Ünlü türkücüyü paylaşan kızı kardeşlerine isyan etti. 'Evlatların bin beter olsun' dedi.

19 gündür entübeydi! Ankaralı Turgut'un kızının o sözleri olay oldu! İsyan edip paylaştı...

Ankaralı Turgut olarak tanıdığımız ünlü şarkıcı Turgut Karataş, bir süredir kanserle mücadele ediyor. Öldüğü yönünde haberler çıkan Karataş, durumu kötüye gitmişti ve Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde entübe edildiği ortaya çıkmıştı.

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61 yaşındaki ünlü şarkıcının sağlık durumuyla ilgili de geçtiğimiz günlerde yeni bir haber gelmişti. Ankaralı Turgut'un menajeri Murat Boran, "İlk entübe edildiği gibi değil. Entübe olduğundan beri ilk defa gözlerini kırptı. Gözlerini açıp kapatabiliyor. Bizi duyuyor, algılıyor. Nefes alıp vermesini tam anlamıyla toparlayamadı. Makine desteği var." demişti.

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ÇOCUKLARINI EVLATLIKTAN REDDETMİŞTİ!

Maddi sıkıntılardan dolayı akıllı ilaç tedavisine başlayamayan Ankaralı Turgut, kızının evine taşınmıştı ve tedavi masrafları için yardım toplanmıştı. Ünlü türkücü TikTok'ta kendi hesabından çocuklarına isyan etti. "27 senedir benim param ile geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz!" diyerek çocuklarını evlatlıktan reddettiğini söylemişti.

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Çocuklarını evlatlıktan reddetti! "Bana toplanan ilaç paralarını..." Çocuklarını evlatlıktan reddetti! "Bana toplanan ilaç paralarını..."

DURUMU KÖTÜLEŞTİ KIZI İSYAN ETTİ!

Günlerdir Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde entübe edilen aşam mücadelesi veriyor. Ankaralı Turgut'un durumuyla ilgili paylaşımlar yapan kızı Eylem Boran, ünlü türkücünün diğer çocuklarının babasının parasını istediğini söylemişti. Boran, sosyal medya hesabında yaptığı "Seni bu hale koyan evlatların senden bin beter olsun. Ne olur uyan babam. Çıldıracağım uyan" paylaşımıyla yürek burktu.

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19 gündür babasının sesini duymadığını söyleyen Boran bir diğer paylaşımında "19 gün oldu yokluğun, 19 gün oldu sana dokunmayalı" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ankaralı Turgut
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