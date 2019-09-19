Ünlü TV yıldızı evinde ölü bulundu

Los Angeles'taki evinde kendisini ziyarete gelen bir arkadaşı tarafından ölü bulunan Jaymes'in ölüm nedeni bilinmiyor.

Polisler çeşitli reçeteli ilaçların bulunduğunu ve Jessica'nın daha önce nöbet geçirdiği bilgisini verdi.

Polisin konu hakkında soruşturma açtığı söylendi.

Jessica Jaymes 26 yaşında yetişkin film sektörüne başlamıştı. 200'den fazla erotik filmde yer alan oyuncunun Instagram'da 1 milyona yakın takipçisi var.

Sayfasında takipçilerinden binlerce taziye mesajı geldi.

