Mynet Trend

Ünlü TV yıldızı evinde ölü bulundu

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 19.09.2019 11:44 | Son Güncelleme

Yetişkin filmlerinden TV yıldızlığına geçiş yapan Jessica Jaymes 43 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü TV yıldızı evinde ölü bulundu

Los Angeles'taki evinde kendisini ziyarete gelen bir arkadaşı tarafından ölü bulunan Jaymes'in ölüm nedeni bilinmiyor.

Polisler çeşitli reçeteli ilaçların bulunduğunu ve Jessica'nın daha önce nöbet geçirdiği bilgisini verdi.

Polisin konu hakkında soruşturma açtığı söylendi.

Jessica Jaymes 26 yaşında yetişkin film sektörüne başlamıştı. 200'den fazla erotik filmde yer alan oyuncunun Instagram'da 1 milyona yakın takipçisi var.

Sayfasında takipçilerinden binlerce taziye mesajı geldi.

Düğün konvoyunda şoke eden görüntü! Düğün konvoyunda şoke eden görüntü!
Çocuk menülerinde plastik oyuncak dağıtılmayacak!Çocuk menülerinde plastik oyuncak dağıtılmayacak!
Bu gariplikleri sadece Tayland’da görebilirsiniz! Bu gariplikleri sadece Tayland’da görebilirsiniz!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ünlü Tv Yıldızı Jessica Jaymes öldü

En Çok Okunan Trend Haberler

Polis gürültü şikayetiyle gitmişti! 108 kişiyle karşılaşınca...

Polis gürültü şikayetiyle gitmişti! 108 kişiyle karşılaşınca...

Tuğçe Kazaz'ın Atatürk paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Tuğçe Kazaz'ın Atatürk paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı

İmamoğlu açıkladı! TRT dizisine 25 milyon TL aktarılmış! İşte o dizi...

İmamoğlu açıkladı! TRT dizisine 25 milyon TL aktarılmış! İşte o dizi...

Maça damga vuran o an! Muslera hayat kurtardı

Maça damga vuran o an! Muslera hayat kurtardı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kokular artınca ortaya çıktı! Yüzlerce fareyle yaşıyor

Kokular artınca ortaya çıktı! Yüzlerce fareyle yaşıyor

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Uçak, okyanusa çakıldı! O anlar kamerada

Uçak, okyanusa çakıldı! O anlar kamerada

Sesleri duydu, yardıma koştu

Sesleri duydu, yardıma koştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD Donanması, ilk kez 'UFO' videolarının varlığını kabul etti

ABD Donanması, ilk kez 'UFO' videolarının varlığını kabul etti

Nişanlısı ve çocukları çikolatalarını çalmasın diye öyle bir şey yaptı ki!

Bu paylaşıma yorum yağdı: 'Bu bir ayrılık sebebi doğru mu?'

Çocuk menülerinde plastik oyuncak dağıtılmayacak!

Çocuk menülerinde plastik oyuncak dağıtılmayacak!

Bu gariplikleri sadece Tayland’da görebilirsiniz!

Bu gariplikleri sadece Tayland’da görebilirsiniz!

Romanya’nın en ünlü cadısı taşındı! Trump'a da büyü yapmıştı

Ünlüler akın akın ona gidiyor! En çok istedikleri büyü ise...

Rodeo boğasının üzerinde seks yapmaya çalışırken olanlar oldu!

İlginç olay! Rodeo boğasının üzerinde seks yapmaya çalışırken...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.