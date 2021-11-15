Ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt'tan ilginç paylaşım! ''Nasıl dayak yiyorum''

İtalya'da forma terleten ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt, 2021 yılının en çok adından söz ettiren kadın voleybolcularından biri oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan Ebrar Karakurt, Instagram hesabından paylaştığı ilginç videoyla dikkat çekti. Karakurt, ensesine vurulduğu anlarda çekilen videoya, ''Nasıl dayak yiyorum. Oynat bakalım'' notunu düştü.

Karakurt, Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'ndaki performansıyla büyük beğeni toplamıştı. Karakurt'un sevgilisi İmge ile paylaştığı poz tartışmalara neden olmuş, genç voleybolcu İtalya pozunu silmek zorunda kalmıştı.

2021'in Mayıs ayında İtalya Kadınlar Voleybol Ligi takımlarından Igor Gorgonzola Novara'ya transfer olan Ebrar Karakurt, 2 yıllık sözleşme imzaladı.



