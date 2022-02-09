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Ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt yeni imajıyla şaşkına çevirdi! ''Bu yakışıklı da kim!''

09.02.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Igor Gorgonzola Novara'da forma terleten Ebrar Karakurt, pembe saçlarından kurtuldu. Saçlarını kahverengiye boyayan ünlü voleybolcu, yeni imajını ''Bu yakışıklı da kim! Aaa benmişim'' notuyla paylaştı.

Ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt yeni imajıyla şaşkına çevirdi! ''Bu yakışıklı da kim!''

Mayıs ayından beri İtalya'da yaşayan Ebrar Karakurt, yeni stilini takipçilerinin beğenisine sundu. Karakurt'un yeni imajına ''Pembe saç daha çok yakışıyordu'', ''Her halin süper'' ve ''Abla çok delici bakıyorsun'' gibi yorumlar yapıldı.

Ebrar Karakurt yeni imajını paylaştı! ''Bu yakışıklı da kim!''

Ebrar Karakurt yeni imajını paylaştı! ''Bu yakışıklı da kim!''

MasterChef yarışmacısı Tunahan Ak'dan da ilgi çekici bir yorum geldi. Tunahan Ak, Ebrar Karakurt'un pozlarına, ''Yakışıklı kız mı olur' dediler. Dedim olabilir'' yorumunu yaptı.

Ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt yeni imajıyla şaşkına çevirdi! ''Bu yakışıklı da kim!''

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi İmge ile yollarını ayırdığı söylenen Ebrar Karakurt, barışma pozunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

Ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt yeni imajıyla şaşkına çevirdi! ''Bu yakışıklı da kim!''

Şimdilerde İstanbul'u ziyarete gelen İmge, cüretkar pozlarıyla adından söz ettiriyor.

Ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt yeni imajıyla şaşkına çevirdi! ''Bu yakışıklı da kim!''

12 yaşından beri voleybol oynayan Ebrar Karakurt, Milli Takım'daki performansıyla tüm Türkiye'nin konuştuğu bir isim olmuştu.

Ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt yeni imajıyla şaşkına çevirdi! ''Bu yakışıklı da kim!''

Ebrar Karakurt, İtalyan takımı Igor Gorgonzola Novara ile 2 yıllık sözleşme yaşadı.

Ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt yeni imajıyla şaşkına çevirdi! ''Bu yakışıklı da kim!''

Ünlü voleybolcu, şimdilerde sevgilisi İmge ile İtalya'da yaşıyor.

Ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt yeni imajıyla şaşkına çevirdi! ''Bu yakışıklı da kim!''

Ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt yeni imajıyla şaşkına çevirdi! ''Bu yakışıklı da kim!''


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Çok Güzel Hareketler Bunlar Zeynep Koçak
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