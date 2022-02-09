Ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt yeni imajıyla şaşkına çevirdi! ''Bu yakışıklı da kim!''

Mayıs ayından beri İtalya'da yaşayan Ebrar Karakurt, yeni stilini takipçilerinin beğenisine sundu. Karakurt'un yeni imajına ''Pembe saç daha çok yakışıyordu'', ''Her halin süper'' ve ''Abla çok delici bakıyorsun'' gibi yorumlar yapıldı.

MasterChef yarışmacısı Tunahan Ak'dan da ilgi çekici bir yorum geldi. Tunahan Ak, Ebrar Karakurt'un pozlarına, ''Yakışıklı kız mı olur' dediler. Dedim olabilir'' yorumunu yaptı.

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi İmge ile yollarını ayırdığı söylenen Ebrar Karakurt, barışma pozunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

Şimdilerde İstanbul'u ziyarete gelen İmge, cüretkar pozlarıyla adından söz ettiriyor.

12 yaşından beri voleybol oynayan Ebrar Karakurt, Milli Takım'daki performansıyla tüm Türkiye'nin konuştuğu bir isim olmuştu.

Ebrar Karakurt, İtalyan takımı Igor Gorgonzola Novara ile 2 yıllık sözleşme yaşadı.

Ünlü voleybolcu, şimdilerde sevgilisi İmge ile İtalya'da yaşıyor.



