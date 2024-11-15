Ünlü yapımcı Şükrü Avşar'ın 43 yıllık evliliği 10 dakikada bitti! Nafaka yerine 5 ev 2 araba...

Avşar Film’in sahibi, ünlü yapımcı Şükrü Avşar ve 43 yıllık eşi Hüsniye Avşar’ın evliliği, İstanbul Aile Mahkemesi’nde gerçekleşen 10 dakikalık bir duruşma ile son buldu.

5 DAİRE VE 2 ARABA...

Günaydın'dan Armağan Yılmaz'ın haberine göre; Mahkeme, tarafların anlaşmalı olarak boşanmasına karar verirken, Şükrü Avşar tarafından Hüsniye Avşar’a 5 daire ve 2 araba verilmesi yönünde mutabakat sağlandı.

200 BİN LİRA TEDBİR NAFAKASI

Hüsniye Avşar, geçen yıl açtığı davada, eşi Şükrü Avşar’ın kendisini defalarca aldattığını ve kadınlık onurunu zedelediğini belirtmiş ve boşanma talebinde bulunmuştu. Eşinin, kendisinden aldığı sermayeyle kurduğu işten kazandığı tüm serveti sevgililerine harcadığını iddia eden Hüsniye Avşar, ‘Avşar Film’ şirketine de tedbir konulmasını talep etti. Süreç boyunca mahkeme, Şükrü Avşar’ın Hüsniye Avşar’a geçici olarak 200 bin lira tedbir nafakası ödemesine karar vermişti.