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Ünlü yönetmen Guy Ritchie, Antalya'da yeni filminin çekimine başladı

27.02.2023 21:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz yönetmen Guy Ritchie, başrollerinde Superman'ı canlandıran Henry Cavill ve Eiza Gonzalez'in yer aldığı yeni filminin çekimlerine Antalya'da başladı. İsmi açıklanmayan film İkinci Dünya Savaşı dönemini anlatıyor.

Ünlü yönetmen Guy Ritchie, Antalya'da yeni filminin çekimine başladı

'Servet Operasyonu' filmini Antalya'da çeken İngiliz yönetmen Guy Ritchie, adı açıklanmayan yeni filminin çekimlerini 10 gündür Antalya Expo'da sürdürüyor. Film platosuna dönüştürülen EXPO alanındaki botanik parkın yanı sıra, Demre, Muratpaşa, İbradı, Konyaaltı, Kemer, Akseki, Serik, Finike, Alanya, Döşemealtı ve Manavgat ilçelerinde çekimler gerçekleştirilecek. Film çekimleri nisan ayına kadar devam edecek.

Savaş, dram ve tarihi içerikli filmin başrollerini İngiliz aktör Henry Cavill ile Meksikalı oyuncu ve şarkıcı Eiza Gonzalez paylaşıyor. Superman karakteri başta olmak üzere çok sayıda yapımda başrolde yer alan Henry Cavill'in yanı sıra, 'Baby Driver', 'Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda filmde oynayan Eiza Gonzalez, çekimler boyunca kentte konaklayacak.

FİLMİN KONUSU

İkinci Dünya Savaşı döneminde geçen filmin konusu şöyle:

"İngiliz ordusu Almanya ordusu tarafından yenilgiye uğratılmaktadır. Bu gelişme üzerine Winston Churchill, centilmen savaş kurallarını bir kenara bırakarak bir karşı hamle yapmak ister. Amacı, bir asker topluluğunu düşman hattının arkasına gizlice sızdırmaktır. Askerler, hayati tehlikesi olan bu planı öldürülme ihtimallerini bilerek kabul eder. Sağlam bir birlik kurulmasıyla Nazilere karşı önemli galibiyetler elde edilir." (DHA)

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