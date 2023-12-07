MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Ünlü yönetmenden şok iddia! Demet Akbağ ve Özge Özpirinçci'nin başrolünü paylaştığı Sandık Kokusu çalıntı mı?

Ünlü yönetmenden şok iddia! Demet Akbağ ve Özge Özpirinçci'nin başrolünü paylaştığı Sandık Kokusu çalıntı mı?

07.12.2023 10:46 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili'nin paylaştığı yeni dizi Sandık Kokusu dün akşam ilk bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Birinci bölümüyle beğeni toplayan dizi hakkında ünlü yönetmenden şok bir iddia ortaya atıldı.

Show Tv'nin yeni dizisi Sandık Kokusu dün akşam ilk bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Demet Akbağ, Özge Özpirinçci, Necip Memili ve Metin Akdülger’i buluşturan dizi, “Yasak Elma” ve “Kızılcık Şerbeti” gibi fenomen projelere imza atan Melis Civelek ve Zeynep Gür imzası taşıyor.

Melis Civelek ilk bölümde otobüste kaybolan çocuk hikâyesinin Kızılcık Şerbeti’nde de Nilay rolüne hayat veren kızı Feyza Civelek’in bizzat yaşadığı olaydan esinlenerek yazdığını açıklamıştı.

Sandık Kokusu 1

Ünlü yönetmen Cemal Şan ise dün akşam attığı tweet ile dizinin çalıntı olduğunu iddia etti. Cemal Şan, “Yaklaşık on beş yıl önce bir filmden ilham alarak İlker Barış ve ekibine ben yazdırmıştım. Sandık Kokusu adı da özgündür ama ne hikmetse dizi aynı isimle çekiliyor, ne benim ne de senaristin haberi yok. Büyük cesaret valla. Hadi ben alıştım, senariste yazık değil mi?” mesajını yayınladı.

Sandık Kokusu 2

Cemal Şan 15 yıl önce aynı isimli, konusu da neredeyse aynı olan diziyi Avşar Film’in patronu Şükrü Avşar’ın Kanal D’ye hazırladığı ancak projenin çeşitli sebeplerden dolayı o dönem çekilemediğini belirtti.

Sandık Kokusu 3

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Cemal Şan, İlker Barış’ın diziyi yazdığı dönemde Melis Civelek’in de Kanal D’nin yöneticisi olduğunu belirtti ve “İlker Barış dava açarsa ben de destek veririm. Bu olacak iş değil” dedi.


Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu konuşmakta zorlandı! "Eşinden dolayı gizli gizli..."Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu konuşmakta zorlandı! "Eşinden dolayı gizli gizli..."
Baba acısı! Yakın dostları yalnız bırakmadıBaba acısı! Yakın dostları yalnız bırakmadı
Ender Saraç hakkındaki iddialar şoke etti! "İğrenç bir iddia" dedi... İşte o paylaşımEnder Saraç hakkındaki iddialar şoke etti! "İğrenç bir iddia" dedi... İşte o paylaşım
Anahtar Kelimeler:
Demet Akbağ Özge Özpirinçci sandık kokusu
En Çok Okunan Haberler
Haziran ayından bu yana ilk kez! Akaryakıta çifte indirim

Haziran ayından bu yana ilk kez! Akaryakıta çifte indirim

'Engin namaza başladı' Fatih Portakal'dan o sözlere sert yorum

'Engin namaza başladı' Fatih Portakal'dan o sözlere sert yorum

Yatağında ölü bulunmuştu! Gizli tanık her şeyi anlattı: Para karşılığı...

Yatağında ölü bulunmuştu! Gizli tanık her şeyi anlattı: Para karşılığı...

Fırından ekmek aldı! Külot trendine uydu, sosyal medyanın diline düştü

Fırından ekmek aldı! Külot trendine uydu, sosyal medyanın diline düştü

Ender Saraç hakkındaki iddialar şoke etti! "İğrenç bir iddia" dedi... İşte o paylaşım

Ender Saraç hakkındaki iddialar şoke etti! "İğrenç bir iddia" dedi... İşte o paylaşım

Ev sahibinden ilginç talep: Kira değil sigorta

Ev sahibinden ilginç talep: Kira değil sigorta

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Evleneli sadece bir gün olmuştu! Balayı kana bulandı

Evleneli sadece bir gün olmuştu! Balayı kana bulandı

En sevilen markalar burada! Kabandan monta, ayakkabıdan çantaya %50'ye varan indirim

En sevilen markalar burada! Kabandan monta, ayakkabıdan çantaya %50'ye varan indirim

Bez bebekten hamile olduğunu söyledi! Olay cinsiyet partisi...

Bez bebekten hamile olduğunu söyledi! Olay cinsiyet partisi...

13 yaşındaki çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü! Anbean kamerada

13 yaşındaki çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü! Anbean kamerada

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.