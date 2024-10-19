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  4. Ünlü yönetmenle aşkı belgelendi! Hadise konuşmak istemedi ama böyle görüntülendiler...

Ünlü yönetmenle aşkı belgelendi! Hadise konuşmak istemedi ama böyle görüntülendiler...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
19.10.2024 08:25
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Her açıklaması ve her adımı adeta olay olan ünlü şarkıcı Hadise yine özel hayatıyla gündemde. Bir süredir adı Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile anılan Hadise'nin iki aydır ünlü yönetmen Şenol Sönmez'le aşk yaşadığı iddia edildi. Dün akşam birlikte galaya katılan ünlü çift konuşmak istemedi ama görüntülenmekten kaçamadılar...

Ünlü yönetmenle aşkı belgelendi! Hadise konuşmak istemedi ama böyle görüntülendiler...

İş insanı Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız evlendikten sonra 5 ay gibi kısa bir sürede boşanma kararı alan Hadise boşanmanın ardından özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Adı sürekli aşk iddialarına karışan ünlü ismin son olarak Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile anılmıştı. Hadise'nin iki aydır ünlü yönetmen Şenol Sönmez'le birliktelik yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Önceki akşam bir galada görüntülenen ünlü çift yine görüntü vermekten kaçamadı. Hadise başrolünde yer aldığı Esas Oğlan dizisinin de yapım şirketi olan BKM‘nin yapımcılığında çekilen “Bir Cumhuriyet Şarkısı” filminin galasına Şenol Sönmez'le beraber katıldı.

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KONUŞMAK İSTEMEDİ AMA...

Hadise gala için salona girerken muhabirlerin ilişkisi hakkındaki sorulara “Doğru anda konuşuruz” yanıtını verdi ve konuşmak istemedi.

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Ünlü şarkıcı, Şenol Sönmez’le galada yan yana oturup gösterim öncesi bol bol sohbet etti. Bu anlar ise sosyal medyada 'aşk belgelendi' olarak yorumlandı.

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Hadise
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