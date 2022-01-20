Ünlü yorumcu Galatasaray taraftarının fotoğrafını çekti: Kafalarını taşlara vuruyorlardır

Süper Lig'de lider Trabzonspor, 22. hafta maçında Giresunspor'la 1-1 berabere kaldı. Büyük bir heyecana sahne olan mücadelenin ardından Tivibu Spor ekranlarında karşılaşmayı değerlendiren Erman Özgür, Galatasaray taraftarının hislerini adeta dışa vurdu.
Galatasaray'dan kiralık giden futbolcular Yunus Akgün ve Okan Kocuk'un performanslarını öven Erman Özgür, "Galatasaraylılar Adana Demirspor'u seyrederken Yunus Akgün yüzünden kafasını taşlara vuruyor; Giresunspor'u seyrederken de Okan Kocuk yüzünden vuruyordur herhalde." dedi.
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