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Ünlü yorumcu Galatasaray taraftarının fotoğrafını çekti: Kafalarını taşlara vuruyorlardır

20.01.2022 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 22. haftsaında 1-1 sona eren Trabzonspor-Giresunspor mücadelesini ünlü yorumcu Erman Özgür değerlendirdi. Galatasaray'ın Giresunspor'a kiraladığı kaleci Okan Kocuk'un karşılaşmadaki müthiş performansına dikkat çeken Özgür, sarı-kırmızılı taraftarların Okan'ın kiralanmasından dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını belirtti.

Ünlü yorumcu Galatasaray taraftarının fotoğrafını çekti: Kafalarını taşlara vuruyorlardır

Süper Lig'de lider Trabzonspor, 22. hafta maçında Giresunspor'la 1-1 berabere kaldı. Büyük bir heyecana sahne olan mücadelenin ardından Tivibu Spor ekranlarında karşılaşmayı değerlendiren Erman Özgür, Galatasaray taraftarının hislerini adeta dışa vurdu.

"GALATASARAY TARAFTARI KAFASINI TAŞLARA VURUYORDUR"

Galatasaray'dan kiralık giden futbolcular Yunus Akgün ve Okan Kocuk'un performanslarını öven Erman Özgür, "Galatasaraylılar Adana Demirspor'u seyrederken Yunus Akgün yüzünden kafasını taşlara vuruyor; Giresunspor'u seyrederken de Okan Kocuk yüzünden vuruyordur herhalde." dedi.


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