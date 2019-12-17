Ünlü YouTuber'dan flaş karar!

2013 ile 2019 arasında YouTube'da en çok abonesi olan kanala sahip PewDiePie, önce Twitter hesabını artık kullanmayacağını açıkladı. Açıklamasının ardından ertesi gün tüm tweetlerini sildi. Twitter sayfasından tüm bilgilerini silen Felix, hesabının açıklama kısmına "Twitter kullanmıyorum. Bu hesap sadece sahte hesapları önlemek içindir" yazdı.

YOUTUBE'U DA BIRAKACAĞINI AÇIKLADI

Sonrasında genç Youtuber ayrıca 2020'de Youtube'u da bırakacağını açıkladı. İsveçli sosyal medya fenomeninin Youtube'da 102 milyon abonesi var.

Genç Youtuber, Youtube kanalından yaklaşık 25 milyon sterlin (194 milyon lira) kazandı. 30 yaşındaki Felix, yaptığı açıklamada, sitenin fikir çöplüğüne dönüştüğünü söyledi. Genç Youtuber'ın hayranları Felix'in bu kararını hem şaşkınlıkla hem de üzüntüyle karşıladı.

INSTAGRAM'DA 21 MİLYON TAKİPÇİSİ VAR

Bu arada internet yıldızının eşi Marzia Bisognin de geçtiğimiz yaz Youtube hesabınna video çekmeyi bırakacağını söylemişti. Felix'in Instagram hesabında yaklaşık 21 milyon takipçisi var.

