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Ünlü Youtuber'in yaptığı sosyal deneyde evsiz adamın yaptığı herkesi duygulandırdı

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DÜNYA  | 13.02.2019 11:26 | Son Güncelleme

Johal isimli Youtuber'in yaptığı deney sosyal medyada gündem oldu. Ünlü ismin deneyinde, sokaktaki bir bankta uyuyan evsiz adamın davranışı gören herkesi duygulandırdı.

Ünlü Youtuber'in yaptığı sosyal deneyde evsiz adamın yaptığı herkesi duygulandırdı

Bazen hiç beklemediğimiz kişiler bizlere yardım eli uzatabiliyor. İnsanların yardıma muhtaç kişileri farketmesi aslında o kadar da zamanlarını almıyor. Az sonra okuyacaklarınız bunun bir örneği. ‘Johal’ isimli bir Youtube kullanıcısı, bankın üstünde yatan bir adam gördü ve sosyal bir deney yapmak istedi. Adamın çantasının içine biraz para koydu. Sosyal deneyin sonucunu hiç tahmin bile etmiyordu.

UYANINCA PARAYI FARK ETTİ

Johal, evsiz adamın çantasına para koyduktan bir süre sonra adam uykusundan uyandı. Hemen parayı farketti ve parayı kimin koymuş olabileceğini kestirmek için etrafına bakınmaya başladı.

1

KAMERA KAYITTAYDI

Şokun etkisini atlatan adam, çantasına koyulan paranın yardım amaçlı olabileceğini düşündü. Adam, içerisinde uzun kollu kıyafetinin yer aldığı sırt çantasını sırtına alarak yoluna devam etti. Johal da bu arada adamı kamerayla kaydederek takip etti.

2

JOHAL DE HEMEN YANINA OTURDU

Evsiz adam markete girdi. Birkaç dakika sonra elinde market poşetleriyle dışarıya çıktı. Poşetlerin içerisinde yastık ve yorgan gibi temel ihtiyaçlardan oluşan ürünler vardı. Adam, az önce yatmakta olduğu banka geri döndü. Johal da hemen onun yanına oturdu. Johal, telefonla konuşuyormuş numarası yaptı. Yaptığı hayali telefon konuşmasında kızının hasta olduğundan ve ilaç alacak parası olmadığından bahsetti.

3

ALDIKLARINI MARKETE İADE ETTİ

Evsiz adam, Johal’ın hayali telefon konuşmasına kulak misafiri olmuştu. Johal’a bir sorununun olup olmadığını sordu. Daha sonra da Johal’a bir işi olduğunu ve çantasına göz kulak olup olamayacağını sordu. Adam, 20 dakika sonra döndü. Giderken eline aldığı ve içerisinde yastık ve yorgan bulunan market poşetlerini geri getirmemişti. Markete, yastık ve yorganı iade ederek parasını geri almıştı. Johal’a para yardımında bulunmak istedi.

4

'SENİN SORUNUN BENİMKİNDEN DAHA BÜYÜK'

Adam, “Görünüşe göre senin sorunun benimkinden daha büyük. Bununla kızına ilaç al” dedi ve parayı Johal’a uzattı. Evsiz adam, 1-2 gündür doğru düzgün hiçbir şey yememişti, yatacak yeri yoktu.

5

HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Buna rağmen, başka birisinin yardıma ihtiyacı olduğunu düşündü ve parasını hiç düşünmeden bağışladı. Biraz sohbet ettikten sonra Johal olan bitenin bir sosyal deneyin parçası olduğunu itiraf etti ve adama 500 dolar verdi.

6

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Ben her zaman derim. " elin gavuru bizim Müslümanlardan daha temiz daha dürüst.. Bunu defalarca yaşadım gördüm.. her pislik müslüman geçinenlerde oluyor..
@00_asill HERKES DEĞİL ONLARDADA PİSLİK VAR SAHNELERDE NERDEYSE MİLLETİN ÖNÜNDE NELER YAPIYORLAR NELER
Nice insanlar gördüm üzerinde elbisesi yok. Nice elbiseler gördüm içinde insan yok..
müslümanlık bu değil midir??
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