Ünlü Youtuber'in yaptığı sosyal deneyde evsiz adamın yaptığı herkesi duygulandırdı

Bazen hiç beklemediğimiz kişiler bizlere yardım eli uzatabiliyor. İnsanların yardıma muhtaç kişileri farketmesi aslında o kadar da zamanlarını almıyor. Az sonra okuyacaklarınız bunun bir örneği. ‘Johal’ isimli bir Youtube kullanıcısı, bankın üstünde yatan bir adam gördü ve sosyal bir deney yapmak istedi. Adamın çantasının içine biraz para koydu. Sosyal deneyin sonucunu hiç tahmin bile etmiyordu.

UYANINCA PARAYI FARK ETTİ

Johal, evsiz adamın çantasına para koyduktan bir süre sonra adam uykusundan uyandı. Hemen parayı farketti ve parayı kimin koymuş olabileceğini kestirmek için etrafına bakınmaya başladı.

KAMERA KAYITTAYDI

Şokun etkisini atlatan adam, çantasına koyulan paranın yardım amaçlı olabileceğini düşündü. Adam, içerisinde uzun kollu kıyafetinin yer aldığı sırt çantasını sırtına alarak yoluna devam etti. Johal da bu arada adamı kamerayla kaydederek takip etti.

JOHAL DE HEMEN YANINA OTURDU

Evsiz adam markete girdi. Birkaç dakika sonra elinde market poşetleriyle dışarıya çıktı. Poşetlerin içerisinde yastık ve yorgan gibi temel ihtiyaçlardan oluşan ürünler vardı. Adam, az önce yatmakta olduğu banka geri döndü. Johal da hemen onun yanına oturdu. Johal, telefonla konuşuyormuş numarası yaptı. Yaptığı hayali telefon konuşmasında kızının hasta olduğundan ve ilaç alacak parası olmadığından bahsetti.