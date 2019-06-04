Ünlü Youtuber Reynmen reklam filminden ne kadar kazandı?

Son dönemin en gözde sosyal medya fenomenlerinin başında gelen Reynmen, reklamcıları peşinde koşturuyor.

Medyatava'dan Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Gerçek adı Yusuf Aktaş olan Reynmen, Lipton Ice Tea markasının reklam yüzü oldu.

Usta oyuncu Cengiz Bozkurt ile kamera karşısına geçen 24 yaşındaki Reynmen'in, kampanya için 1 milyon TL aldığı öğrenildi.

Ünlü menajer Ufuk Ergin'in imza attığı kampanya kapsamında Reynmen, Belçika'daki müzik festivali Tomorrowland'e katılacak ve ünlü fenomenle beraber gidecek talihliler için de çekiliş yapılacak.

