Ünlüler 2020 yaz konserlerinden ne kadar kazanacak?

'2. Sayfa'nın haberine göre; bazı isimler sosyal mesafeli bir şekilde konserlere çıkmaya başlasa da bazıları eylül ayına kadar işlerini erteledi. Bazıları da seyircilerin arabayla dinlemeye geldiği konserlere çıkmayı tercih etti.
Sahnelerin aranan ismi Yıldız Tilbe, konser başına 200 bin TL alacak.
Performansıyla göz dolduran Hadise, konserlerden 165 bin TL kazanacak.
Ünlü şarkıcı Sertab Erener ise 150 bin TL alacak.
Usta isim Erol Evgin de 150 bin TL alacak.
Geçtiğimiz haftalarda ışık alerjisi olduğu için sahnede gözlerini kapatarak şarkı söylediğini açıklayan Candan Erçetin ise 125 bin TL kazanacak.
Zara, konser başına 110 bin TL alacak.
Şarkılarıyla yaz aylarına damga vuran Gülşen, 100 bin TL kazanacak.
Genç popçu Edis, 100 bin alacak.
Son dönemde yaptırdığı estetik operasyonlarla gündeme gelen Linet ise sahne başına 100 bin TL kazanacak.
Türk müziğinin güçlü seslerinden biri olan Aşkın Nur Yengi de 100 bin TL alacak.
Hande Erçel ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Murat Dalkılıç, 80 bin TL kazanacak.
Yılların eskitemediği ünlü sanatçı Nükhet Duru da konser başına 70 bin alacak.
Deniz Seki de 70 bin TL kazanacak.
Karantina günlerini Muğla'da geçiren Göksel, konserlerden 55 bin TL alacak.
Rubato, 50 bin TL kazanacak.
Sahneye çıkmak için çok heyecanlı olan Simge de 50 bin alacak.
Genç şarkıcı Atiye, konserlerden 50 bin TL kazanacak.
Burcu Güneş konser başına 50 bin alacak.
Öykü Gürman da çıktığı konserlerden 50 bin TL kazanacak.
Geçtiğimiz haftalarda babasıyla ilgili sözleriyle çok konuşulan Dilan Çıtak ise konser başına 15 bin TL alacak.
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