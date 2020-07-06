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Ünlüler 2020 yaz konserlerinden ne kadar kazanacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2020 09:25 | Son Güncelleme

Normalleşme sürecinin başlamasıyla sosyal mesafeye uygun olarak yapılan konserlere rağbet arttı. Haliyle ünlü isimlerin birçoğu da yavaş yavaş sahnelere dönmeye başladı.

Ünlüler 2020 yaz konserlerinden ne kadar kazanacak?

'2. Sayfa'nın haberine göre; bazı isimler sosyal mesafeli bir şekilde konserlere çıkmaya başlasa da bazıları eylül ayına kadar işlerini erteledi. Bazıları da seyircilerin arabayla dinlemeye geldiği konserlere çıkmayı tercih etti.

İşte ünlülerin 2020 yaz konserlerinden alacakları ücretler...

YILDIZ TİLBE

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Sahnelerin aranan ismi Yıldız Tilbe, konser başına 200 bin TL alacak.

HADİSE

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Performansıyla göz dolduran Hadise, konserlerden 165 bin TL kazanacak.

SERTAB ERENER

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Ünlü şarkıcı Sertab Erener ise 150 bin TL alacak.

EROL EVGİN

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Usta isim Erol Evgin de 150 bin TL alacak.

CANDAN ERÇETİN

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Geçtiğimiz haftalarda ışık alerjisi olduğu için sahnede gözlerini kapatarak şarkı söylediğini açıklayan Candan Erçetin ise 125 bin TL kazanacak.

ZARA

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Zara, konser başına 110 bin TL alacak.

GÜLŞEN

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Şarkılarıyla yaz aylarına damga vuran Gülşen, 100 bin TL kazanacak.

EDİS GÖRGÜLÜ

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Genç popçu Edis, 100 bin alacak.

LİNET

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Son dönemde yaptırdığı estetik operasyonlarla gündeme gelen Linet ise sahne başına 100 bin TL kazanacak.

AŞKIN NUR YENGİ

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Türk müziğinin güçlü seslerinden biri olan Aşkın Nur Yengi de 100 bin TL alacak.

MURAT DALKILIÇ

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Hande Erçel ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Murat Dalkılıç, 80 bin TL kazanacak.

NÜKHET DURU

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Yılların eskitemediği ünlü sanatçı Nükhet Duru da konser başına 70 bin alacak.

DENİZ SEKİ

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Deniz Seki de 70 bin TL kazanacak.

GÖKSEL

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Karantina günlerini Muğla'da geçiren Göksel, konserlerden 55 bin TL alacak.

RUBATO

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Rubato, 50 bin TL kazanacak.

SİMGE SAĞIN

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Sahneye çıkmak için çok heyecanlı olan Simge de 50 bin alacak.

ATİYE

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Genç şarkıcı Atiye, konserlerden 50 bin TL kazanacak.

BURCU GÜNEŞ

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Burcu Güneş konser başına 50 bin alacak.

ÖYKÜ GÜRMAN

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Öykü Gürman da çıktığı konserlerden 50 bin TL kazanacak.

DİLAN ÇITAK TATLISES

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Geçtiğimiz haftalarda babasıyla ilgili sözleriyle çok konuşulan Dilan Çıtak ise konser başına 15 bin TL alacak.

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