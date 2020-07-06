Ünlüler 2020 yaz konserlerinden ne kadar kazanacak?

'2. Sayfa'nın haberine göre; bazı isimler sosyal mesafeli bir şekilde konserlere çıkmaya başlasa da bazıları eylül ayına kadar işlerini erteledi. Bazıları da seyircilerin arabayla dinlemeye geldiği konserlere çıkmayı tercih etti.

İşte ünlülerin 2020 yaz konserlerinden alacakları ücretler...

YILDIZ TİLBE

Sahnelerin aranan ismi Yıldız Tilbe, konser başına 200 bin TL alacak.

HADİSE

Performansıyla göz dolduran Hadise, konserlerden 165 bin TL kazanacak.

SERTAB ERENER

Ünlü şarkıcı Sertab Erener ise 150 bin TL alacak.

EROL EVGİN

Usta isim Erol Evgin de 150 bin TL alacak.

CANDAN ERÇETİN

Geçtiğimiz haftalarda ışık alerjisi olduğu için sahnede gözlerini kapatarak şarkı söylediğini açıklayan Candan Erçetin ise 125 bin TL kazanacak.

ZARA

Zara, konser başına 110 bin TL alacak.

GÜLŞEN

Şarkılarıyla yaz aylarına damga vuran Gülşen, 100 bin TL kazanacak.

EDİS GÖRGÜLÜ

Genç popçu Edis, 100 bin alacak.

LİNET

Son dönemde yaptırdığı estetik operasyonlarla gündeme gelen Linet ise sahne başına 100 bin TL kazanacak.

AŞKIN NUR YENGİ

Türk müziğinin güçlü seslerinden biri olan Aşkın Nur Yengi de 100 bin TL alacak.

MURAT DALKILIÇ

Hande Erçel ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Murat Dalkılıç, 80 bin TL kazanacak.