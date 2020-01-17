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  4. Ünlüleri bir araya getiren lansman

Ünlüleri bir araya getiren lansman

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 10:44 | Son Güncelleme

Bahar Yazıcı Şer ve Nilüfer Ademoğulları’nın alışılmışın dışında kurdukları yepyeni bir jean markası, önceki gün özel bir davetle tanıtıldı. İstinye Park Le Petite Maison’daki lansmanda iş, cemiyet ve magazin dünyasından pek çok davetli katılarak markayı yakından incelediler.

Ünlüleri bir araya getiren lansman

İstanbul’da satışa çıkan Deepsix, Amerika'da Şubat ayı sonunda departman store’larda satışa sunulacak. Yerli marka yaratmanın gurunu yaşadıklarını belirten Bahar Şer, hedeflerinin bir dünya markası yaratmak olduğunu söyledi. Keyifle geçen lansmanda Ozan Doğulu dj kabinine geçerek misafirlere eğlence dolu saatler yaşattı.

Behzat-Çiğdem Uygur

Burcu Esmersoy’un marka yüzü olduğu Deepsix, pantolon, şort, mont, gömlek ve aksesuarlarla kota dair her şeyi sunuyor.

Burcu Esmersoy

Deepsix lansmana katılanlar arasında Ajda Pekkan, Revna Demirören, Aslı Şen, Eda Kosif, Hayri-Lale Yazıcı, Ozan Şer, Yalçın-Tunay Ayaydın, Gülşah Alkoçlar, Beyhan Bağış, İpek Ayaydın Abdik, Aylin Yılmaz, Sitare Kalyoncuoğlu, Banu Tarakçıoğlu, Burcu Esmersoy, Şafak Sezer, Serdar Ortaç, Hülya Kalyoncu, Ilgın-Barış Dalan, Berrin Zorlu, Başak Çağlar, Hande Acar, Ozan Doğulu-Hera Aslan, Derya Tuna, Mesude Öztanık, Nur Yerlitaş, Evren-Mina Teker, Didem Kurdoğlu, Ece Kurdoğlu gibi isimler vardı.

Hakan Akkaya

Nur Yerlitaş


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Burcu Esmersoy, ajda pekkan, Nur Yerlitaş,

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