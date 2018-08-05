Ünlüler nasıl hacklendi? Ünlüleri oltaya böyle düşürmüşler!

Akşam gazetesinden Hilal Yıldırım'ın haberine göre, 18-25 yaş grubu arasında olan 18 çete üyesi hakkında açılan davada mağdurlar, çetenin ağına nasıl düştüklerini anlattı. “Mavi tık başvurunuz onaylandı” veya “Hesabınızda şüpheli hareket gözlendi” şeklinde mesajlar atan şebekenin üyelerinin kullanıcı ad ve şifrelerini kolayca ele geçirdiği anlaşıldı.

Akgül hesabını çalanların WhatsApptan kendisiyle irtibata geçtiğini, para göndermemesi durumunda hesabını sileceklerini söyleyerek tehdit ettiklerini söyledi.

Bülent Şakrak: Hackerler 5 bin TL istedi

Şakrak, hesabı çalan hackerlerin kendisinden 5 bin TL istediklerini, yoksa eşi Ceyda Düvenci’nin hesabını da çalacakları yönünde tehdit ettiklerini belirtti.

Aslı Omag: İki sefer 500 TL gönderdim

Hesabımın iadesi için 5.000 TL para istediler. Pazarlıkla 500 TL’ye düşürdüm. Parayı Zcapbank yöntemiyle gönderdim. Ertesi gün bir 500 TL daha gönderdim.

Erdal Özyağcılar: ‘Hesabında açık bulduk’ dediler

Instagram ismiyle gelen mesaja tıklamamla hesabım ele geçirildi. WhatsApp’a, 'Instagram hesabını da açık bulduk, konuşabilir miyiz' şeklinde mesaj atıldı.

