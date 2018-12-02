Ünlülerin Beşiktaş-Galatasaray derbisi tahminleri
Ünlülerin Beşiktaş-Galatasaray derbisi tahminleri
ALEYNA TİLKİ - Beşiktaş 0-1 Galatasaray
ARAS BULUT İYNEMLİ - Beşiktaş 2-0 Galatasaray
BEHZAT UYGUR - Beşiktaş 1-2 Galatasaray
BURAK DENİZ - Beşiktaş 1-1 Galatasaray
DİLAN ÇİÇEK - Beşiktaş 1-0 Galatasaray
DUYGU SARIŞIN - Beşiktaş 3-1 Galatasaray
EBRU POLAT - Beşiktaş 1-1 Galatasaray
EBRU ŞALLI - Beşiktaş 1-1 Galatasaray
ECE ERKEN - Beşiktaş 3-0 Galatasaray
GÜRKAN UYGUN - Beşiktaş 3-0 Galatasaray
HADİSE - Beşiktaş 2-2 Galatasaray
HAKAN ALTUN - Beşiktaş 1-0 Galatasaray
HANDE ERÇEL - Beşiktaş 2-0 Galatasaray
IVANA SERT - Beşiktaş 2-0 Galatasaray
KENAN İMİRZALIOĞLU - Beşiktaş 1-3 Galatasaray
KIVANÇ TATLITUĞ - Beşiktaş 0-2 Galatasaray
LEYLA LYDIA TUĞUTLU - Beşiktaş 2-1 Galatasaray
MELİSA ASLI PAMUK - Beşiktaş 2-0 Galatasaray
MİNE TUGAY - Beşiktaş 0-2 Galatasaray
NECİP MEMİLİ - Beşiktaş 2-0 Galatasaray
NESRİN CAVADZADE - Beşiktaş 0-1 Galatasaray
NURGÜL YEŞİLÇAY - Beşiktaş 1-3 Galatasaray
SERENAY AKTAŞ - Beşiktaş 1-3 Galatasaray
ŞAHAN GÖKBAKAR - Beşiktaş 1-3 Galatasaray
TÜLİN ŞAHİN - Beşiktaş 0-1 Galatasaray
ZAFER ALGÖZ - Beşiktaş 2-2 Galatasaray
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