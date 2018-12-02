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Ünlülerin Beşiktaş-Galatasaray derbisi tahminleri

Erdem Keleş Erdem Keleş
SPOR  | 02.12.2018 16:04 | Son Güncelleme

Magazin camiasının ünlü isimleri Beşiktaş-Galatasaray derbisiyle ilgili çarpıcı tahminlerde bulundu. İşte o tahminler...

Ünlülerin Beşiktaş-Galatasaray derbisi tahminleri

Ünlülerin Beşiktaş-Galatasaray derbisi tahminleri

ALEYNA TİLKİ - Beşiktaş 0-1 Galatasaray

ALEYNA TİLKİ - Beşiktaş 0-1 Galatasaray

ARAS BULUT İYNEMLİ - Beşiktaş 2-0 Galatasaray

ARAS BULUT İYNEMLİ - Beşiktaş 2-0 Galatasaray

BEHZAT UYGUR - Beşiktaş 1-2 Galatasaray

BEHZAT UYGUR - Beşiktaş 1-2 Galatasaray

BURAK DENİZ - Beşiktaş 1-1 Galatasaray

BURAK DENİZ - Beşiktaş 1-1 Galatasaray

DİLAN ÇİÇEK - Beşiktaş 1-0 Galatasaray

DİLAN ÇİÇEK - Beşiktaş 1-0 Galatasaray

DUYGU SARIŞIN - Beşiktaş 3-1 Galatasaray

DUYGU SARIŞIN - Beşiktaş 3-1 Galatasaray

EBRU POLAT - Beşiktaş 1-1 Galatasaray

EBRU POLAT - Beşiktaş 1-1 Galatasaray

EBRU ŞALLI - Beşiktaş 1-1 Galatasaray

EBRU ŞALLI - Beşiktaş 1-1 Galatasaray

ECE ERKEN - Beşiktaş 3-0 Galatasaray

ECE ERKEN - Beşiktaş 3-0 Galatasaray

GÜRKAN UYGUN - Beşiktaş 3-0 Galatasaray

GÜRKAN UYGUN - Beşiktaş 3-0 Galatasaray

HADİSE - Beşiktaş 2-2 Galatasaray

HADİSE - Beşiktaş 2-2 Galatasaray

HAKAN ALTUN - Beşiktaş 1-0 Galatasaray

HAKAN ALTUN - Beşiktaş 1-0 Galatasaray

HANDE ERÇEL - Beşiktaş 2-0 Galatasaray

HANDE ERÇEL - Beşiktaş 2-0 Galatasaray

IVANA SERT - Beşiktaş 2-0 Galatasaray

IVANA SERT - Beşiktaş 2-0 Galatasaray

KENAN İMİRZALIOĞLU - Beşiktaş 1-3 Galatasaray

KENAN İMİRZALIOĞLU - Beşiktaş 1-3 Galatasaray

KIVANÇ TATLITUĞ - Beşiktaş 0-2 Galatasaray

KIVANÇ TATLITUĞ - Beşiktaş 0-2 Galatasaray

LEYLA LYDIA TUĞUTLU - Beşiktaş 2-1 Galatasaray

LEYLA LYDIA TUĞUTLU - Beşiktaş 2-1 Galatasaray

MELİSA ASLI PAMUK - Beşiktaş 2-0 Galatasaray

MELİSA ASLI PAMUK - Beşiktaş 2-0 Galatasaray

MİNE TUGAY - Beşiktaş 0-2 Galatasaray

MİNE TUGAY - Beşiktaş 0-2 Galatasaray

NECİP MEMİLİ - Beşiktaş 2-0 Galatasaray

NECİP MEMİLİ - Beşiktaş 2-0 Galatasaray

NESRİN CAVADZADE - Beşiktaş 0-1 Galatasaray

NESRİN CAVADZADE - Beşiktaş 0-1 Galatasaray

NURGÜL YEŞİLÇAY - Beşiktaş 1-3 Galatasaray

NURGÜL YEŞİLÇAY - Beşiktaş 1-3 Galatasaray

SERENAY AKTAŞ - Beşiktaş 1-3 Galatasaray

SERENAY AKTAŞ - Beşiktaş 1-3 Galatasaray

ŞAHAN GÖKBAKAR - Beşiktaş 1-3 Galatasaray

ŞAHAN GÖKBAKAR - Beşiktaş 1-3 Galatasaray

TÜLİN ŞAHİN - Beşiktaş 0-1 Galatasaray

TÜLİN ŞAHİN - Beşiktaş 0-1 Galatasaray

ZAFER ALGÖZ - Beşiktaş 2-2 Galatasaray

ZAFER ALGÖZ - Beşiktaş 2-2 Galatasaray
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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş-Galatasaray MELİSA ASLI PAMUK

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