Ünlülerin dramatik boşanma hikayeleri! 5 ay süren de var 19 yıl da!

Ünlü camiasında olan hemen hemen her isim özel hayatı ile gündeme geliyor. Bazı ünlüler her ne kadar özel hayatını gözlerden uzak yaşamak istese de bir şekilde gözler önüne serilebiliyor. Ünlülerin evlilik hikayelerinde kimileri yıllarca aşk yaşayıp tek celsede boşanırken, kimi evlilikler yıldırım hızıyla başlayıp aynı hızla sona erebiliyor. Peki hangi ünlüler boşandı, ne kadar evli kaldı? Ünlülerin evlilik ve boşanma hikayeleri...

1)URAZ KAYGILAROĞLU - MELİS İŞİTEN

Uraz ve Melis çifti aralarındaki aşkı sosyal medya hesaplarında paylaşımlarda bulunarak güzel sözlerle dile getirmeyi ihmal etmiyorlardı. Çift 2014 yılında nikah masasına oturdu. 2016 yılında Ada Kaygılaroğlu adında bir kızları dünyaya gelmişti.

2019 yılında Melis Kaygılaroğlu sosyal medya hesabından eşi ile çekildiği bir fotoğrafın altına "Kelimeleri bulmak zor. Ama yolculuğumuzun başlangıcına ortak olan sizleri bitişinden haberdar etmeyi bir borç bilirim." şeklinde yazarak boşanacaklarını belirtti.

2)GİZEM GÜVEN - CANER TURP

Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven 10 yıllık sevgilisi futbolcu Caner Turp ile 2020 yılında dünyaevine girip 2022 yılında aldıkları boşanma kararıyla oldukça şaşırtmıştı.

Güven, sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Bir süredir evliliğimizle ilgili yaşadığımız fikir ayrılıklarını çözüme ulaştıramadığımız için karşılıklı konuşup anlaşarak, saygı çerçevesi içinde ayrılık kararı aldığımızı sizlerle paylaşmayı uygun gördük. Evliliğimizi bitirmiş olsak da, geçmişimize ve birbirimize olan olan saygımız baki kalacaktır. Dolayısıyla bizler ve ailelerimiz bu zorlu süreci atlatırken, konu ile alakalı olarak hassasiyetlerinizi rica ediyor ve gizliliğimize saygı göstermenizi bekliyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerini kullanmıştı.

3) MERVE DİZDAR - GÜRHAN ALTUNDAŞLAR

2018 yılında evlenen oyunucu Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşlar 2021 yılında boşanma kararı almıştı. Son günlerde çıkan haberlerde Gürhan Altundaşar ile biten evliliği hakkında da konuşan Merve Dizdar, "Ünlü oldu ayrıldı' dediler. Gürhan şu hayatta en güvendiğim insanlardan biri" ifadesini kullandı.

4) SELİN CİĞERCİ - GÖKHAN ÇIRA

Şarkıcı ve güzellik markası sahibi Selin Ciğerci 2019 yılında eski futbolcu ve iş insanı Gökhan Çıra ile 2019 yılında şaşaalı bir düğün yapmışlardı. 2021 yılında beklenmedik bir şekilde boşanan çift 2022 yılında 2. kez evlenip aynı yıl içinde tekrar boşandılar.

5) KEREM CEM - SEDA GÜVEN

2015'te evlendiği Keremcem'le 9 ay sonra boşanan Seda Güven, ayrılığın hemen ardından meslektaşı Onur Tuna'yla aşk yaşamaya başlamıştı. Bu ilişkisi de kısa süren Güven, 2019 yılında iş insanı Ali Güzel ile evlendi. 2 yıl önce Yiğit Ali adını verdikleri oğlu olan Seda Güven, geçtiğimiz günlerde Adel adını verdikleri 2. çocuğunu dünyaya getirdi.

6) SİNAN AKÇIL - BURCU KIRATLI

Şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, 1 Ocak 2018'da Amsterdam'da nikah masasına oturmuş, 9 ay evli kalan çift ani bir kararla 6 Eylül 2019'da boşanmıştı.

Eski eşi Burcu Kıratlı ile 22 Şubat 2021 tarihinde tekrar evlenen Akçıl, 11 Mayıs 2022 tarihinde 2. kez boşandı.

7) DAMLA ERSUBAŞI - MUSTAFA CAN KESER

Sihirli Annem'in bir diğer yıldızı Damla Ersubaşı, gece kulübü işletmecisi Mustafa Can Keser ile 2016 yılında dünyaevine girmişti. Ersubaşı 2. çocuğuna hamileyken eşinden şiddet gördüğünü ve aldatıldığını gerekçe göstererek evliliğini 2020 yılında noktaladı. Bir ara barışan çiftten tekrar nikah masasına gitmeleri beklenirken ayrılık haberi geldi. Ersubaşı, Keser ile ara ara dostane paylaşımlarda bulunuyor.

8) HAMDİ ALKAN - SELEN GÖRGÜZEL

Oyuncu Hamdi Alkan ile şarkıcı Selen Görgüzel ile 2014 yılında evlendi. 8 yıl evli kalan çift 2022 mart ayında Beykoz Aile Mahkemesi’nde görülen dava ile sekiz yıllık evliliklerini sonlandırmıştı. 10 dakikada biten duruşmanın ardından Selen Görgüzel, gözyaşlarını tutamamıştı.

9) KAAN YILDIRIM - EZGİ EYÜBOĞLU

Oyuncu Kaan Yıldırım kendisi gibi oyuncu olan Ezgi Eyüboğlu ile 2016-2019 yılları arasında 3 yıl evli kalmıştı. Yıldırım boşandıktan sonra hareketli aşk hayatıyla gündeme geldi. Yakışıklı oyuncu, Hadise, Hande Erçel ve bazı aşk iddialarından sonra şimdi ise Pınar Deniz ile birlikte el ele poz vererek birlikteliklerini açıkladı.

10) EBRU CÜNDÜBEYOĞLU - GÜÇLÜ METE

Ünlü oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, radyo sunucusu Güçlü Mete ile 2003 yılında evlendi. 19 yıl evli kalan çiftin geçtiğimiz günlerde aldığı boşanma kararı oyuncunun hayranlarını şaşırttı.

11) TEOMAN - AYŞE KAYA

12 yıllık arkadaşlığın ardından nikah masasına oturan şarkıcı Teoman ile fotoğrafçı Ayşe Kaya’nın evliliği sadece 3 yıl sürdü. Çiftin Zeyno Yakupoğlu adında 8 yaşında bir kızları bulunuyor.

12) NAGEHAN KAŞIKCÇI - NECATİ ŞAŞMAZ

Nagehan Kaşıkçı 20 yaşındayken kendisinden 21 yaş büyük Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz ismi Necati Şaşmaz ile evlenmişti. 2 çocuk sahibi çift ihanet iddialarıyla çekişmeli bir boşanma süreci yaşadı. Şaşmaz'ın avukatı iddiaları yalanlamıştı.

13) SILA - HAZER AMANİ

Evlilikleri 1 yıl süren çiftin boşanmaları 15 dakika sürdü.

14) MAHSUN KIRMIZIGÜL - ECE BİNAY

Evlilik hikayeleri 2016 yılında ABD'de yapılan nikahla başlayıp ihanet iddiları sonrası 2022 yılında sona erdi.

15) İBRAHİM ÇELİKKOL - MİHRE MUTLU

2017 yılında hayatlarını birleştiren çift 2019 yılında oğlu Ali'yi kucaklarına almıştı. Geçtiğimiz aylarda boşanan çiftin 5 yıllık evlilikleri sonlandı.

16) NUR FETTAHOĞLU - LEVENT VEZİROĞLU

Aşk-ı Memnu'da 'Peyker' olarak karşımıza çıkan Nur Fettahoğlu'nun 2013 yılında evlendiği Levent Veziroğlu'ndan Elisa Güzin Veziroğlu (6) adında bir kızı bulunuyor. Çift 2015 yılında boşanıp dava kesinleşmeden barışmıştı. 2021 yılında ne yazık ki 2. kez boşanma kararı aldılar.

17) İREM DERİCİ - RIZA ESENDEMİR

Şarkıcı İrem Derici yeni ilk şarkılarını çıkardığı dönemlerde radyo sunucusu Rıza Esendemir ile dünyaevine girmişti. Çift kuliste bir mont yüzünden tartışıp 10 gün ayrı kaldıktan sonra boşanma davası açarak evliliklerini sonlandırdılar. (2014-2016)

18) MELİSA SÖZEN - ALİCAN YÜCESOY

Oyuncu çift Melisa Sözen ile Alican Yücesoy 2013'de Roma'da hayatlarını birleştirdi. Çiftin mutlulukları kısa sürerek 6 ay sonra boşandılar.

19) CANER ERKİN - ASENA ATALAY

Asena Atalay o dönem evli olduğu Caner Erkin'i şarkıcı Berkay ile aldattı iddiaları ortaya çıkmıştı. 2010 yılında evlenen çift 2016 yılında boşandı. Aynı zamanda Çınar Erkin isminde oğulları bulunuyor.

20) EBRU GÜNDEŞ - REZA ZARRAB

2010'da başlayıp tek celsede boşanan çift 11 yıllık evliliklerini sonlandırdılar. Çiftin Alara ismindeki kızlarının velayeti Ebru Gündeş'e verildi.

21) SİBEL CAN - HAKAN URAL

Sibel Can 18, Hakan Ural ise 20 yaşındayken Zerrin Özer'in evinde gizlice evlenirler. 11 yıl süren evliliklerinden Melisa ve Engincan isminde 2 çocukları bulunuyor. Hakan Ural, Sibel Can'ın çalışmayıp evde çocuklara bakmasını istemiş, Can ise bunu reddederek çalışmaya devam etmiştir.

22) ASLI ENVER - BİRKAN SOKULLU

Enver, Sokullu çifti de mutlulukları kısa süren çiftler arasında yer alıyor. 2012'de nikah masasına oturan oyuncu Aslı Enver ile Birkan Sokullu 2015 yılında anlaşmalı olarak boşandılar.

23) CEM YILMAZ - AHU YAĞTU

Yalnızca bir yıl (2012-2013) evli kalan çiftin Kemal Yılmaz adında bir oğulları bulunuyor. Yılmaz, Yağtu'ya boşanma davasında 500 bin dolar tazminat ve aylık 10 bin lira nafaka ile oğlunun lisans eğitimine kadar masraflarını karşılayacağını kabul etti.

24) JOHNNY DEPP - AMBER HEARD

Johnny Deep - Amber Heard çifti 2015-2017 yılları arasında evli kaldı. Boşanmanın ardından Deep, Heard'e 50 milyon dolarlık iftira davası açtı. Çekişmeli geçen dava günleri magazin ve dünya basınında günlerce konuşuldu.

25) FIRAT TANIŞ - KÜBRA TANIŞ

Oyuncu Fırat Tanış ile Kübra Tanış 8 yıl evli kaldıktan sonra tek celsede boşandılar. Çiftin bir çocukları bulunuyor. Velayeti ise anneye verildi.



