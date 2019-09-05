Mynet Trend

Ünlülerin gittiği güzellik merkezinde şoke eden olay!

deniz.yilmaz deniz.yilmaz
TÜRKİYE GÜNCEL  | 05.09.2019 09:52 | Son Güncelleme

İstanbul Levent’te ünlü isimlerin müşterisi olduğu güzellik merkezine gelen bir kadın, 6 saat boyunca saçını yaptırıp çeşitli işlemlerden geçtikten sonra yaklaşık 4 bin 500 liralık ücreti ödemeden kaçtı. "Cüzdanım arabada" diyerek 15 liralık çantasını kasaya bırakan kadının kaçışı kameralara yansırken, soğukkanlı tavırları ise “bu kadarına da pes” dedirtti. İş yeri sahibi Coşkun Ayaksız, “Ben 25 yıldır bu işi yapıyorum ancak ilk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum'' dedi.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 14.00 sıralarında Beşiktaş Levent’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde genç yaşlardaki bir kadın, manken Azra Akın, şarkıcı Alişan ve oyuncu eşi Buse Varol, basketbolcu Kerem Gönlüm ve Mehmet Okur gibi ünlü isimlerin müşterisi olduğu güzellik merkezine geldi. Çalışanlarla konuşan kadın bir süre sonra müşteri gibi koltuğa oturdu. Ardından çalışanlar tarafından kadının saçına çeşitli işlemler yapıldı. Bunun dışında bir de kaynak saç taktıran kadın, yaklaşık 6 saat boyunca güzellik merkezinde kaldı.

'ARABADAN CÜDANIMI ALACAĞIM'

İşlemler bittikten sonra hazırlanarak kasaya giden kadın, borcunun ne kadar olduğunu sordu. Çalışanın hesap makinesiyle yaklaşık 4 bin 500 lira hesap çıkarttığı kadın, iş yeri sahibine cüzdanının arabada olduğunu söyledi. Bunun üzerine boynundaki ufak çantasını kasaya bırakan kadın, hiçbir şey olmamış gibi iş yerinden çıkarak kayıplara karıştı. Olayın ardından kadının uzun bir süre geri gelmediğini fark eden çalışanlar, dışarıya çıkarak etrafta kadını aradı ancak bulamadı. Bunun üzerine kadının kasaya bıraktığı çantayı açan iş yeri sahibi, içinin boş olduğunu görünce şoke oldu. Dolandırıldığını anlayan iş yeri sahibi güvenlik kamera görüntülerini inceledikten sonra Levent Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

15 LİRALIK ÇANTASINI BIRAKTI

Görüntülerde, kadın caddeden yürüyerek güzellik merkezine giriyor. İçeride bir süre çalışanlarla konuşan kadın ardından koltuğa oturarak bekliyor. Daha sonra çalışanlar gelerek kadının saçını yapıyor. Takma saç da takılan kadın saatlerce işlemden geçtikten sonra ayağa kalkıyor. Çalışanın ayna getirdiği kadın saçlarını kontrol ediyor. İşlemler bittikten sonra kadın ardından kasaya gelerek ücretini soruyor. Çantasını kasaya bırakan kadın iş yerinden çıkarak kayıplara karışıyor.

'GÖZÜNÜ HİÇ KAPATMAMIŞ'

Olay hakkında konuşan iş yeri sahibi Coşkun Ayaksız, “Ben 25 yıldır bu işi yapıyorum ancak ilk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Bayan gayet mütevazi ve güzel bir şekilde geldi. Saçlarına kaynak yaptırmak istediğini söyledi. Saçlarına analiz ve kaynak işlemi yapıldı. Saçları takıldıktan sonra manikür, pedikür, el ve ayak bakımları, saç bakımı ve renk değişimi gibi işlemler yapıldı. Ondan sonra kasaya geldi, sonra da beni çağırdılar. Bayan cüzdanı arabada unuttuğunu ve çantayı bırakıp ‘hemen cüzdanımı alıp geleceğim ve ödemeyi yapacağım’ dedi. O arada biz asistanlardan birini göndermek istedik ama istemedi. Gelmeyince biz merak ettik ve çantaya baktık ancak içi boştu. Daha sonra görüntülere baktık, kendisinin saç öncesi ve sonrası diye görüntülerini de çekmiştik. Onları incelediğimiz zaman gözünü hiç kapatmadığı ve kameraya bakmadığını fark ettik. Dışarıya çıkarken de hızlı bir şekilde çıkarak uzaklaşıyor. Çıktı ve bize 15 lira değerindeki boş bir çantayı bıraktı” dedi.

“İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY BAŞIMA GELİYOR"

Yasal işlemlerin başladığını ifade eden Ayaksız, “Yaklaşık 4 bin 350 lira gibi bir rakam tutuyordu. İlk kez başıma böyle bir şey geldi. Hiç yaşamadığımız için biz de açıkçası şaşkınız. Buraya genelde ünlüler, basketbolcular, futbolcu eşleri, devlet erkanından ve sanat camiasından gelenler oluyor. Sonuçta taktığımız saç kafasında, saçına baktığı zaman ‘evet, ben bu saçların ücretini ödemedim ve kaçtım mı diyecek?’ Psikolojik olarak biz algılayamıyoruz” dedi.

Polis ekipleri, güveni kötüye kullanarak ücret ödemeden kaçan kadının yakalamak için çalışma başlattı.

(İHA)

PARTNER İşte Benim Stilim'den diskalifiye olmuştu! Azeri yarışmacının müthiş değişimi İşte Benim Stilim'den diskalifiye olmuştu! Azeri yarışmacının müthiş değişimi
Kadıköy'deki dehşet anları kamerada!Kadıköy'deki dehşet anları kamerada!
Meteoroloji'den İstanbul ve 12 il için kritik uyarı!Meteoroloji'den İstanbul ve 12 il için kritik uyarı!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ünlü güzellik merkezi kadın istanbul

En Çok Okunan Trend Haberler

Kurye dehşeti! Zorla eve girip 3 kadına kabusu yaşattı!

Kurye dehşeti! Zorla eve girip 3 kadına kabusu yaşattı!

Kadıköy'deki dehşet anları kamerada!

Kadıköy'deki dehşet anları kamerada!

Müftü 'mahcubuz' deyip tabutunu öptü

Müftü 'mahcubuz' deyip tabutunu öptü

Meteoroloji'den İstanbul ve 12 il için kritik uyarı!

Meteoroloji'den İstanbul ve 12 il için kritik uyarı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Emine Bulut'un son görüntüleri Türkiye'yi ağlattı!

Emine Bulut'un son görüntüleri Türkiye'yi ağlattı!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru

Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru

Tatilciler dikkat: 'Denize girmeyin' uyarısı

Tatilciler dikkat: 'Denize girmeyin' uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadıköy'deki dehşet anları kamerada! Başından geçenleri böyle anlattı!

Kadıköy'deki dehşet anları kamerada!

Meteoroloji'den İstanbul ve 12 il için kritik uyarı! Çok kuvvetli geliyor!

Meteoroloji'den İstanbul ve 12 il için kritik uyarı!

Tepki çeken görüntüler sonrası harekete geçildi! O çocuklar hakkında flaş karar!

Tepki çeken görüntüler sonrası harekete geçildi!

Müftü 'mahcubuz' deyip tabutunu öptü

Müftü 'mahcubuz' deyip tabutunu öptü

CHP'ye 'vaat' tepkisi! Adım atılmadı

CHP'ye 'vaat' tepkisi! Adım atılmadı

Meteoroloji'den İstanbul ve çok sayıda kente kritik uyarı! Saat verildi

Meteoroloji'den İstanbul ve çok sayıda kente kritik uyarı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.