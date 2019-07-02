Ünlülerin milyonlarca dolar vererek aldıkları garip şeyler

Süperstarlar, çoğu insanın hayran olduğu kişiliklerdir. Giyim kuşamlarına, arabalarına harcadıkları paralarla ve yaşantılarıyla her zaman gözde olsalar da bazen onlarda saçmalayabiliyor. Ünlülerin kucak dolusu para döktüğü garip şeyleri sizler için derledik. İşte ünlülerin satın aldığı en garip şeyler...

Ünlülerin satın aldığı en garip şeyler

Amanda Seyfried, mumyalanmış mini bir at aldı Bu sevimli yıldızın, özellikle doldurulmuş baykuşlar gibi tahnitçilik hayvanları toplamak konusunda bir ilgisi olduğunu kim bilebilirdi. Koleksiyonunu üç haftalık minyatür bir at satın aldığında 2011'de tamamen yeni bir seviyeye çıkardı. Atın doğal sebeplerden öldüğü belirtildi.

Celine Dion, 2 milyon $'a bir nemlendirici aldı Bu kulağa çılgınca gelebilir, ama o güzelliğini koruyup daha fazla genç kalmak için özel bir nemlendiriciye büyük bir yatırım yaptı.

Kim Basinger, 20 milyon $ vererek bir kasaba aldı 1989'da Gürcistan'da küçük bir kasaba aldı. Braselton kasabasının turistik bir cazibe merkezi olabileceğine film festivalleri ve film çekimleri için mükemmel bir yer olduğuna inanıyordu. Ne yazık ki, yatırımı beklediği gibi olmadı. Kasabayı 1 milyon dolara sattı ve zarar etmek zorunda kaldı.

Lady Gaga, hayalet dedektörüne para harcadı 2010 yılında Lady Gaga, ölümün onu büyülediğini Larry King ile paylaştı. Ayrıca mürettebat üyelerinden biri, Gaga'nın Ryan adlı bir ruh tarafından takip edildiğine ikna edildiğini ortaya çıkardı. Ardından yıldızın, nereye giderse gitsin elektromanyetik alanı okuyan bir hayalet dedektörü için 50.000 dolar kazandığı iddia edildi.

Nicolas Cage, dinozor kafatasına 276.000 $ verdi 2007'de bir müzayededeydi ve Tyrannosaurus Bataar kafatası için Leonardo DiCaprio ile bir teklif savaşına girdi. Eser, o zaman 67 milyon yaşındaydı. Satın alma konusundaki üzücü kısmı, İç Güvenlik tarafından temasa geçildikten sonra geri göndermeye zorlanmış olmasıdır. Anlaşılan, kafatası Moğolistan'dan çalınmış ve Beverly Hills galeri I.M Chait'e satılmıştı.

Paris Hilton, köpekleri için 325.000 $ verdiği bir ev aldı. Evet, minyatür köpeklerinin kendi konaklarında yaşamalarını istiyor. Yavruları için yarattığı malikanenin özel olarak yapılmış ve tasarlanmış bir kopyası vardı. Tasarım mobilyalar, klima, bir avize ve çok daha fazlası ile donatılmıştı.