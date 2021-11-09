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Ünlülerin yeni trendi: Yatakta poz

09.11.2021 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jesy Nelson, Louise Redknapp ve Emily Atack gibi ünlü isimler Instagram trendlerini asla kaçırmıyor. Ünlü isimler şimdi de yatakta iddialı pozlar vererek dikkat çekiyor.

Ünlülerin yeni trendi: Yatakta poz

Ünlü isimler sosyal medyada gündemde kalabilmek için trendleri yakından takip ediyor. Heidi Klum'dan Kim Kardashian'a iddialı pozlarıyla sık sık olay olan ünlülerin yeni trendi ise yatakta sınırları zorlamak...

Geçtiğimiz günlerde ünlü model Klum yatakta iç çamaşırsız pozunu paylaşım olay olmuştu.

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Klum gibi bu trende uyan isimler arasında Kaia Gerber, Emily Ratajkowski gibi ünlüler de var.

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Emily Ratajkowski bu trendde de farkını ortaya koymuş ve yine üstsüz pozlarını paylaşmıştı. İşte ünlülerin yeni trendden bazı pozları:

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Anahtar Kelimeler:
Emily Ratajkowski Kaia Gerber
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