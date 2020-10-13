Uno nasıl oynanır? Uno kuralları ve oyun düzeni

Şimdilerde Uno'nun ne olduğunu bilmeyenimiz yoktur. Çünkü Uno hem televizyon ekranlarında hem de mağaza vitrinlerinde karşımıza çıkar. Ancak bir oyunun ne olduğunu bilmek, otomatik olarak kurallarını bilmek demek değildir. Bir oyunun kurallarını bilmek için o oyunu en az bir kere oynamak gerekir. Çünkü söz konusu oyunlar olduğunda teorik bilgiler yetersiz kalabilir. Peki Uno nasıl oynanır?

Uno Nasıl Oynanır?

Uno bir adet kart destesinin en az 2, en çok da 10 oyuncuya paylaştırılmasıyla oynanır. Her oyuncunun amacı, elindeki kartları tüketmektir. Ancak bu sanıldığı kadar kolay değildir. Çünkü destede "2 Kart Çek" ve "4 Kart Çek" adı verilen kartlar vardır. Bu kartları kullanan oyuncu, kendisinden sonraki kişinin destesinde bulunan kartların sayısını arttırmış olur. Dolayısıyla bir adım öne geçer. Bu iki kart haricindeki jokerlerse oyunun zemin rengini ve akış yönünü değiştirebilirler. Oyun, bir oyuncu elindeki tüm kartları tüketene kadar devam eder. Ancak oyunun işleyişi kişi sayısına ve kullanılan UNO'nun türüne göre değişiklik gösterebilir.