Uno nasıl oynanır? Uno kuralları ve oyun düzeni

Şimdilerde Uno'nun ne olduğunu bilmeyenimiz yoktur. Çünkü Uno hem televizyon ekranlarında hem de mağaza vitrinlerinde karşımıza çıkar. Ancak bir oyunun ne olduğunu bilmek, otomatik olarak kurallarını bilmek demek değildir. Bir oyunun kurallarını bilmek için o oyunu en az bir kere oynamak gerekir. Çünkü söz konusu oyunlar olduğunda teorik bilgiler yetersiz kalabilir. Peki Uno nasıl oynanır?
Uno Nasıl Oynanır?
Uno bir adet kart destesinin en az 2, en çok da 10 oyuncuya paylaştırılmasıyla oynanır. Her oyuncunun amacı, elindeki kartları tüketmektir. Ancak bu sanıldığı kadar kolay değildir. Çünkü destede "2 Kart Çek" ve "4 Kart Çek" adı verilen kartlar vardır. Bu kartları kullanan oyuncu, kendisinden sonraki kişinin destesinde bulunan kartların sayısını arttırmış olur. Dolayısıyla bir adım öne geçer. Bu iki kart haricindeki jokerlerse oyunun zemin rengini ve akış yönünü değiştirebilirler. Oyun, bir oyuncu elindeki tüm kartları tüketene kadar devam eder. Ancak oyunun işleyişi kişi sayısına ve kullanılan UNO'nun türüne göre değişiklik gösterebilir.
Uno Kuralları
Oyunun kuralları aslında çok basittir. Ama bu kuralları daha net bir şekilde anlayabilmeniz için kategoriler halinde incelemenizde fayda vardır. Çünkü bu sayede oyunu daha rahat ve düzenli bir şekilde oynayabilirsiniz.
1) Oyuna Başlamadan Önce Yapmanız Gerekenler
- Oyuna başlamadan önce, kartları kimin dağıtacağına karar vermek için desteyi kutudan çıkarın ve masanın ortasına koyun.
- Her oyuncuya desteden birer kart çektirin.
- Çektiğiniz bu kartları, sayı kısmı tavana bakacak şekilde önünüze koyun.
- En büyük sayılı kartı çeken kişi, desteyi karıştırıp kartları dağıtmaktan sorumlu olsun.
- Eğer bir oyuncu üzerinde sayı değil de, joker sembolleri olan bir kart çekerse, bu oyuncu kartı destenin en altına koyup yeni bir kart çeksin.
- Eğer birden fazla oyuncu üzerinde aynı büyük sayı olan kartlar çekerse, bu oyuncular da kartlarını destenin en altına koyup yeni kartlar çeksinler.
- Bu işlemin sonunda kart dağıtıcı olarak belirlenen kişi, bütün kartları toplayıp desteyi iyice karıştırsın.
- Dağıtıcı, desteyi karıştırdıktan sonra her bir oyuncuya yedişer kart versin ve kalan desteyi oyun alanının ortasına yerleştirsin.
- Destenin en üstündeki kart, dağıtıcı tarafından ters çevrilsin. Eğer bu kart sayı kartı değil de joker kartsa destenin yanına bırakılsın ve yeni bir kart açılsın.
- Açılan kart gösterge olarak kabul edilsin.
- Oyun, dağıtıcının solundaki oyuncunun atacağı kartla başlasın.
- Gösterge kartı oyunu ters yöne çeviriyorsa, dağıtıcının sağ tarafındaki oyuncudan başlanarak saat yönünde ilerlensin.
- Eğer birden fazla el oynanacaksa, dağıtıcılar ilk dağıtıcının solundaki kişiden başlanarak seçilsin.
2) Oyunu Oynarken Dikkat Etmeniz Gerekenler
- Sırası gelen oyuncu, yerdeki kartla renk ya da sayı bakımından uyuşan herhangi bir kart atabilir.
- Bu kartların haricinde, "2 Kart Çek" ya da "4 Kart Çek gibi kartlar kullanılabilir.
- Bunlara alternatif olarak renk değiştirme kartı kullanılabilir.
- Elinde bu kartlardan herhangi biri olan oyuncu kartını attıktan sonra sıra, yanındaki oyuncuya geçer.
- Elinde bu kartlardan herhangi biri olmayan oyuncu, desteden bir kart çekmek zorundadır. Bu eylem, yerdeki kartla uyuşan bir kart çekene kadar devam eder.
- Çekilen kartlar daima destenin en üstünden alınır. Alt ya da orta kısımlardan kart almak yasaktır ve sizi diskalifiye eder.
- Sırası gelen oyuncu elindeki kartı oynamak zorunda değildir ve kart çekmeyi seçebilir.
- Kart çekmeyi seçen oyuncu, yerdeki kartla uyuşan bir kart bulana kadar bu eyleme devam eder.
- Kart çekme eylemine başlayan oyuncu, eskiden çektiği kartları atabilmek için bir tur beklemek zorundadır.
- Destedeki kartlar biterse atılmış olan tüm kartlar toplanıp karıştırılarak yeni bir kart çekme destesi oluşturulur.
3) Oyunu Kazanabilmek İçin Dikkat Etmeniz Gerekenler
- Elinizde tek kart kalsa bile Uno demeden oyunu kazanamazsınız.
- Elinizde tek kart kalmadan Uno diyemezsiniz.
- Elinizde kalan son iki karttan birini atarken Uno demeniz gerekir.
Uno 2 Kişi Nasıl Oynanır?
Kalabalık gruplardan hoşlanmıyorsanız veya sizinle UNO oynayacak bir grup insan bulmakta zorlanıyorsanız endişelenmeyin. İki kişiyle de Uno oynayabilirsiniz. Çünkü Uno iki kişiyle oynansa bile keyifli bir rekabet sağlar. Hatta grup halinde oynanan Uno ile arasındaki tek fark, bazı kartların işlevinin değişmesidir.
İşlevi Değişen Kartlar
- Atlatma kartı, sıranın tekrardan size gelmesini sağlar.
- Oyun yönünü değiştirme kartı atlatma kartıyla aynı görevi görür.
Uno Deluxe Nasıl Oynanır?
Uno Deluxe kuralları, normal Uno ile aynıdır. Ancak Uno Deluxe kartlarının tasarımı daha farklıdır. Ayrıca kutu içeriğinde bir adet skor tahtası bulunur Yani Uno Deluxe, Uno maçı yapmaya uygun tasarlanmış bir üründür. Günlük kullanım için değil de daha kapsamlı oyun geceleri için tercih edilebilir.
Uno Flip Nasıl Oynanır?
"Uno ve Uno Deluxe nasıl oynanır?" konularına değindik. İsterseniz şimdi de daha ilginç bir mantıkla geliştirilen Uno Flip'in işleyiş şeklini öğrenelim.
Uno Flip, "Karanlık" ve "Aydınlık" şeklinde adlandırılan çift yüzeyli kartlardan oluşur. Oyun boyunca kart yüzeyleri çevrilerek oynandığından, bu versiyona "Çevirmeli Uno" anlamına gelen Uno Flip adı verilir.
Uno Flip Kuralları
Uno Flip de kural bakımından Uno ve Uno Deluxe'e benzer. Ancak onlarla birebir aynı değildir. Çünkü Uno Flip destelerinde, Uno ve Uno Deluxe destelerine konulmayan, özel "Flip" yani çevirme kartları vardır. Uno Flip oyununun işleyişi aşağıdaki gibidir:
Kartlar normal şekilde dağıtılır.
Oyuna, kartların "Aydınlık" kısımlarıyla başlanır.
Kartların diğer tarafını kullanabilmek için Flip kartının atılması beklenir.
Flip kartı atıldıkça kullanılan kart yüzeyleri tersine çevrilir.
Kart yüzeylerini değiştirmemek diskalifiye olmanıza sebep olabilir.
Kart yüzeyleri değişse de oyunun işleyiş biçimi aynı kalır.
Flip kartlarının atılması engellenemez.
Flip kartlarının belirli bir kullanım limiti yoktur.
Oyunu kazanmanız için gerekli olan maddelerde değişiklik olmaz, Uno demek daima zorunludur.
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